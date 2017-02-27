Пока ни о чем, если посмотреть первоисточники по формуле Штайнмайера, то Кучма сегодня подписал совсем другую формулу Штайнмайера. Если конечно Зе-команда не пытается всех надурить, надо послушать старого зубра Кучму, что он там на самом деле подписал.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В "старого зубра" усі ті Франчуки разом із онуком живуть в Криму. Що він там міг підписати?! Але ж ЗЕбілам цього не второпати, їм би аби "Сина Порошенка", який чесно армію пройшов, потравити, а все це франчуковське сімейство в Криму - це ок. От коли онук Кучми піде послужити хоча б строкову в Українській Армії, тоді й можна буде покладати надії на те що "старий зубр", щось підписуватиме там доречне, а не оцю зелену капітуляцію.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.