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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22972298229923002301>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:15

  maxprofit написав:Таки капітуляція : https://censor.net.ua/ua/news/3151487/u ... na_djerela

Гривні - хана ...


Отставить панику!
Ничего существенного не произошло. Очередная бумажка, которую все будут трактовать по своему. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:16

Смотрите прямую трансляцию президента
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:18

  Libo написав:
  maxprofit написав:Таки капітуляція : https://censor.net.ua/ua/news/3151487/u ... na_djerela

Гривні - хана ...


Отставить панику!
Ничего существенного не произошло. Очередная бумажка, которую все будут трактовать по своему. :lol:

Я дуже на це сподіваюсь , але Швондер не Порох, обіцяв же мир, а не супротив окупанту ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

maxprofit написав:
  Blister написав:
  maxprofit написав:Підписали капітуляцію вже ?

Пока не понятно, ждём подробностей.

*Відправлено з Чату

Таки капітуляція : https://censor.net.ua/ua/news/3151487/u ... na_djerela

Гривні - хана ...


Пока ни о чем, если посмотреть первоисточники по формуле Штайнмайера, то Кучма сегодня подписал совсем другую формулу Штайнмайера. Если конечно Зе-команда не пытается всех надурить, надо послушать старого зубра Кучму, что он там на самом деле подписал.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:25

Яка хана??!
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покупка в Чернигове уже до 25.20 дошла
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Планував на середу відкат, але з таким аукціоном по ОВДП..., хоча все може бути, відрив чорного вже 50+коп. так довго не втримається.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:33

Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:33

В "старого зубра" усі ті Франчуки разом із онуком живуть в Криму. Що він там міг підписати?! Але ж ЗЕбілам цього не второпати, їм би аби "Сина Порошенка", який чесно армію пройшов, потравити, а все це франчуковське сімейство в Криму - це ок. От коли онук Кучми піде послужити хоча б строкову в Українській Армії, тоді й можна буде покладати надії на те що "старий зубр", щось підписуватиме там доречне, а не оцю зелену капітуляцію.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:36

  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней


Смотри чтобы потом не получил вторый-третий-восьмой потолок в подарок, как было с откупившимися па25.25, па24.80 и так далее, где происходило это без отскоков.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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