Додано: Вів 01 жов, 2019 18:47

Solar_simfi написав: В "старого зубра" усі ті Франчуки разом із онуком живуть в Криму. Що він там міг підписати?! Але ж ЗЕбілам цього не второпати, їм би аби "Сина Порошенка", який чесно армію пройшов, потравити, а все це франчуковське сімейство в Криму - це ок. От коли онук Кучми піде послужити хоча б строкову в Українській Армії, тоді й можна буде покладати надії на те що "старий зубр", щось підписуватиме там доречне, а не оцю зелену капітуляцію.

Я не знаю про капитуляцию, пока все выглядит как ни о чем, на брифинге Зеленский слово в слово повторил то, что постоянно говорил Порошенко целых пять лет.Выводят войска, устанавливаем контроль над границей, проводим местные выборы.Но все пять лет существовала одна проблема, контроль над границей до выборов РФ передавать не желала, не думаю, что сейчас что то поменялось.Поэтому весь этот брифинг произвел странное впечатление.