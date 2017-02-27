zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней
25.50 на прийомі?! це вже занадто буде)
Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.
Solar_simfi написав:В "старого зубра" усі ті Франчуки разом із онуком живуть в Криму. Що він там міг підписати?! Але ж ЗЕбілам цього не второпати, їм би аби "Сина Порошенка", який чесно армію пройшов, потравити, а все це франчуковське сімейство в Криму - це ок. От коли онук Кучми піде послужити хоча б строкову в Українській Армії, тоді й можна буде покладати надії на те що "старий зубр", щось підписуватиме там доречне, а не оцю зелену капітуляцію.
Я не знаю про капитуляцию, пока все выглядит как ни о чем, на брифинге Зеленский слово в слово повторил то, что постоянно говорил Порошенко целых пять лет. Выводят войска, устанавливаем контроль над границей, проводим местные выборы. Но все пять лет существовала одна проблема, контроль над границей до выборов РФ передавать не желала, не думаю, что сейчас что то поменялось.
Поэтому весь этот брифинг произвел странное впечатление.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]
странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?
так может это никакие не нерезиденты лето, ИВК дает интервью - бакс взлетает до 26.80, мы начинаем переводить окачивающиеся грн депозиты в $ а в это время кто-то по хорошему курсу сливается и покупает украинские 5-ти летние ОВГЗ украинские - чтобы американский суд не достал 5-ти летние - это по договоренностью с новой властью, что бы разгребал уже следующий президент
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
если и дальше будут по 70 миллионов привлекать, то появятся!
Повернути інтерес іноземних інвесторів до українських держпаперів може початок випуску 7-річних ОВДП, що зараз обговорюється в Мінфіні. Трейдер ICU Сергій Бєляєв упевнений, що 7-річні ОВДП можуть повторити успіх 5-річних. «Весь той попит, який не був задоволений в дюрації п’ять років, перетече в семирічні держоблігації, особливо, якщо вони (Мінфін — Ред.) планують не обмежувати випуски» https://biz.nv.ua/ukr/finance/shcho-zup ... 45505.html