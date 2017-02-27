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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2298229923002301>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:37

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать :!: продать немного баксов :!: с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней


Смотри чтобы потом не получил вторый-третий-восьмой потолок в подарок, как было с откупившимися па25.25, па24.80 и так далее, где происходило это без отскоков.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:38

  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней

25.50 на прийомі?! це вже занадто буде)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:42

  twin написав:
  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней

25.50 на прийомі?! це вже занадто буде)

Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44

  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней

продавать на росте? :) :)
буду держать за тебя кулаки...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Solar_simfi написав:В "старого зубра" усі ті Франчуки разом із онуком живуть в Криму. Що він там міг підписати?! Але ж ЗЕбілам цього не второпати, їм би аби "Сина Порошенка", який чесно армію пройшов, потравити, а все це франчуковське сімейство в Криму - це ок. От коли онук Кучми піде послужити хоча б строкову в Українській Армії, тоді й можна буде покладати надії на те що "старий зубр", щось підписуватиме там доречне, а не оцю зелену капітуляцію.


Я не знаю про капитуляцию, пока все выглядит как ни о чем, на брифинге Зеленский слово в слово повторил то, что постоянно говорил Порошенко целых пять лет.
Выводят войска, устанавливаем контроль над границей, проводим местные выборы.
Но все пять лет существовала одна проблема, контроль над границей до выборов РФ передавать не желала, не думаю, что сейчас что то поменялось.

Поэтому весь этот брифинг произвел странное впечатление.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:50

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней
продавать на росте? :) :)
буду держать за тебя кулаки...
умные люди так и поступают - продают когда все гребут выпучив глаза!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:51

  Яша написав:
  zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]

странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?

*Відправлено з Чату


хм

так может это никакие не нерезиденты
лето, ИВК дает интервью - бакс взлетает до 26.80,
мы начинаем переводить окачивающиеся грн депозиты в $
а в это время кто-то по хорошему курсу сливается и покупает украинские 5-ти летние ОВГЗ
украинские - чтобы американский суд не достал
5-ти летние - это по договоренностью с новой властью, что бы разгребал уже следующий президент
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:52

  asti написав:
  zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн.
В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
если и дальше будут по 70 миллионов привлекать, то появятся!


Повернути інтерес іноземних інвесторів до українських держпаперів може початок випуску 7-річних ОВДП, що зараз обговорюється в Мінфіні. Трейдер ICU Сергій Бєляєв упевнений, що 7-річні ОВДП можуть повторити успіх 5-річних. «Весь той попит, який не був задоволений в дюрації п’ять років, перетече в семирічні держоблігації, особливо, якщо вони (Мінфін — Ред.) планують не обмежувати випуски» https://biz.nv.ua/ukr/finance/shcho-zup ... 45505.html

Ох будуть клясти попередніків наступна влада.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:54

  malchinko_vitaliy написав:
  s0v7a написав:
https://mof.gov.ua/storage/files/257%20 ... D1%8F.docx

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено ВСЬОГО 77 194 036,38 грн.

Очікувано :(, та на те:
Встановлений рівень дохідності 15,75% 15,09% 15,39%.

ВО
Хай щастить!


Если разобраться, то никто не захотел покупать бумаги сроком оборота в 3,5 месяца, когда как бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью.
Так что тренд не изменился.

Интересно, где Вы такое увидели.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

рост напрашивался давно и он вполне уместен, но не такой.

быки конечно долго ждали своего часа, но похоже переигрывают. реальный загон.

Миняйло, почти целый день заявки на покупку выше заявок на продажу - это штоваще))
типа лишнее подтверждение про "никому не нужную зеленую бамажку"? только с чуть изменившимися котировками

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пс. подкинул вчера дровишек в топку ракетного двигателя
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