|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:11
Доходы госбюджета Украины в сентябре 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 7,3% ниже плана. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКС).
Значительное отставание от плана демонстрирует таможня – 15,5% сентябре при поступлениях в 26,636 млрд грн, что на 12,6% меньше сентября-2018.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12990
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3687 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15
zzzzzz написав:
Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.
я думаю межбанк завтра до 25 дотянет.Банки будут пополнять валютную позу (наличка,интернетпродажи вечером и ночью будут активны,люди придут с работы и понесется конвертация гривневых карточных остатков),нацики собираются под зеленым офисом,болт с овгз,вывод дивов никто не отменял.А вот в четверг до обеда наверное можно рискнуть.*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:18
1-го вересня писав прогноз на кінець вересня 24,8-25,00. Помилився на один день. Багато хто місяць тому вважав такий прогноз дуже оптимістичним, навіть авантюристсько пропагандистським, розказували про Коломойського, його інтервю і тд. Зараз же ці рівні кимось розцінюються, як старт ракети, кимось як катастрофа, кимось як свідчення біди в економіці і тд. Я ж повторю те, що вже говорив: рівень 25-25,5 є рівень, якй відповідає стану справ.
Провал до 24 був малоімовірний і стався через співпадіння багатьох сприятливих чинників, включаючи і рекордне розміщення 5-ти річок (зрештою, за вересень НБУ викупив млрд уо, чуть не дотягнув до рекорду року кількамісячної давності).
Тепер біля 25,5 мали б постояти. Крім того, МБ більш стрманий, а готівка явно навчилася в НБУ і вирішила "запакувати" самих нервових свідків секти "ракетчиків" по 25 з плюсом, десь і суттєвим...
В другій половині місяця попит виведе курс ближче до 26.
Все абсолютно моє бачення, без зазіхань на істинну.
П.С. На певні роздуми наводить сьогоднішнє розміщення в 77 млн, але на вихідних я писав, в результаті чого очікую зменшення інтересу до ОВДП. Так і сталося. Та ситуація за червоні лінії не виходть, є шанс через тиждень побачити 3 млрд. Тай євро вернули в "стійло" швидко і рішуче, навіть без китайців...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 2704 раз.
-
- Профіль
-
2
4
12
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:21
Завтра Минфин выплатит 776 млн.грн купонного дохода.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35426
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3447 раз.
- Подякували: 7487 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|254
|23121
|
|
|15825
|1894306
|
|
|6715
|1458307
|
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
|