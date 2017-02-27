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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2298229923002301

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:11

Доходы госбюджета Украины в сентябре 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 7,3% ниже плана. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКС).

Значительное отставание от плана демонстрирует таможня – 15,5% сентябре при поступлениях в 26,636 млрд грн, что на 12,6% меньше сентября-2018.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15

  zzzzzz написав:Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.

я думаю межбанк завтра до 25 дотянет.Банки будут пополнять валютную позу (наличка,интернетпродажи вечером и ночью будут активны,люди придут с работы и понесется конвертация гривневых карточных остатков),нацики собираются под зеленым офисом,болт с овгз,вывод дивов никто не отменял.А вот в четверг до обеда наверное можно рискнуть.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1-го вересня писав прогноз на кінець вересня 24,8-25,00. Помилився на один день. Багато хто місяць тому вважав такий прогноз дуже оптимістичним, навіть авантюристсько пропагандистським, розказували про Коломойського, його інтервю і тд. Зараз же ці рівні кимось розцінюються, як старт ракети, кимось як катастрофа, кимось як свідчення біди в економіці і тд. Я ж повторю те, що вже говорив: рівень 25-25,5 є рівень, якй відповідає стану справ.
Провал до 24 був малоімовірний і стався через співпадіння багатьох сприятливих чинників, включаючи і рекордне розміщення 5-ти річок (зрештою, за вересень НБУ викупив млрд уо, чуть не дотягнув до рекорду року кількамісячної давності).
Тепер біля 25,5 мали б постояти. Крім того, МБ більш стрманий, а готівка явно навчилася в НБУ і вирішила "запакувати" самих нервових свідків секти "ракетчиків" по 25 з плюсом, десь і суттєвим...
В другій половині місяця попит виведе курс ближче до 26.
Все абсолютно моє бачення, без зазіхань на істинну.
П.С. На певні роздуми наводить сьогоднішнє розміщення в 77 млн, але на вихідних я писав, в результаті чого очікую зменшення інтересу до ОВДП. Так і сталося. Та ситуація за червоні лінії не виходть, є шанс через тиждень побачити 3 млрд. Тай євро вернули в "стійло" швидко і рішуче, навіть без китайців...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:21

Завтра Минфин выплатит 776 млн.грн купонного дохода.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2298229923002301
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