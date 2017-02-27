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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22982299230023012302>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 246
Не нижче 24.50
48%
117
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:54

  malchinko_vitaliy написав:
  s0v7a написав:
https://mof.gov.ua/storage/files/257%20 ... D1%8F.docx

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено ВСЬОГО 77 194 036,38 грн.

Очікувано :(, та на те:
Встановлений рівень дохідності 15,75% 15,09% 15,39%.

ВО
Хай щастить!


Если разобраться, то никто не захотел покупать бумаги сроком оборота в 3,5 месяца, когда как бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью.
Так что тренд не изменился.

Интересно, где Вы такое увидели.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

рост напрашивался давно и он вполне уместен, но не такой.

быки конечно долго ждали своего часа, но похоже переигрывают. реальный загон.

Миняйло, почти целый день заявки на покупку выше заявок на продажу - это штоваще))
типа лишнее подтверждение про "никому не нужную зеленую бамажку"? только с чуть изменившимися котировками

Зображення

пс. подкинул вчера дровишек в топку ракетного двигателя
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:11

Доходы госбюджета Украины в сентябре 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 7,3% ниже плана. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКС).

Значительное отставание от плана демонстрирует таможня – 15,5% сентябре при поступлениях в 26,636 млрд грн, что на 12,6% меньше сентября-2018.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15

  zzzzzz написав:Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.

я думаю межбанк завтра до 25 дотянет.Банки будут пополнять валютную позу (наличка,интернетпродажи вечером и ночью будут активны,люди придут с работы и понесется конвертация гривневых карточных остатков),нацики собираются под зеленым офисом,болт с овгз,вывод дивов никто не отменял.А вот в четверг до обеда наверное можно рискнуть.

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1-го вересня писав прогноз на кінець вересня 24,8-25,00. Помилився на один день. Багато хто місяць тому вважав такий прогноз дуже оптимістичним, навіть авантюристсько пропагандистським, розказували про Коломойського, його інтервю і тд. Зараз же ці рівні кимось розцінюються, як старт ракети, кимось як катастрофа, кимось як свідчення біди в економіці і тд. Я ж повторю те, що вже говорив: рівень 25-25,5 є рівень, якй відповідає стану справ.
Провал до 24 був малоімовірний і стався через співпадіння багатьох сприятливих чинників, включаючи і рекордне розміщення 5-ти річок (зрештою, за вересень НБУ викупив млрд уо, чуть не дотягнув до рекорду року кількамісячної давності).
Тепер біля 25,5 мали б постояти. Крім того, МБ більш стрманий, а готівка явно навчилася в НБУ і вирішила "запакувати" самих нервових свідків секти "ракетчиків" по 25 з плюсом, десь і суттєвим...
В другій половині місяця попит виведе курс ближче до 26.
Все абсолютно моє бачення, без зазіхань на істинну.
П.С. На певні роздуми наводить сьогоднішнє розміщення в 77 млн, але на вихідних я писав, в результаті чого очікую зменшення інтересу до ОВДП. Так і сталося. Та ситуація за червоні лінії не виходть, є шанс через тиждень побачити 3 млрд. Тай євро вернули в "стійло" швидко і рішуче, навіть без китайців...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:21

Завтра Минфин выплатит 776 млн.грн купонного дохода.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:25

Доходы бюджета в сентябре ниже плана на 5,3 млрд.грн (-7,3% от плана )

За 9 месяцев ниже плана на 37,3 млрд.грн ( -4,8% от плана )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:30

  escobar написав:В краткосрочной перспективе это прекращает боевые действия и запускает шаткий процесс реинтеграции, что в целом будет в плюс политической стабильности.


Откуда стабильность?..
Стабильность будет, если огородить лугандон забором, с колючкой и вышками...
реинтеграция - это насилие над Украиной.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:53

freeze
За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:01

  fler написав:freeze За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.

Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас в таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - сказал Гончарук

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