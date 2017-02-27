zzzzzz написав:Я примерно уровни нарисовал, учитывая силу с которой тянут вверх вполне возможно что за пару часов с утра могут затянуть. Может не дотянут, дойдут например к 25,40 или к 25,35. Но потом очень вероятно что будет коррекция. копеек на 30-50.
я думаю межбанк завтра до 25 дотянет.Банки будут пополнять валютную позу (наличка,интернетпродажи вечером и ночью будут активны,люди придут с работы и понесется конвертация гривневых карточных остатков),нацики собираются под зеленым офисом,болт с овгз,вывод дивов никто не отменял.А вот в четверг до обеда наверное можно рискнуть.
1-го вересня писав прогноз на кінець вересня 24,8-25,00. Помилився на один день. Багато хто місяць тому вважав такий прогноз дуже оптимістичним, навіть авантюристсько пропагандистським, розказували про Коломойського, його інтервю і тд. Зараз же ці рівні кимось розцінюються, як старт ракети, кимось як катастрофа, кимось як свідчення біди в економіці і тд. Я ж повторю те, що вже говорив: рівень 25-25,5 є рівень, якй відповідає стану справ. Провал до 24 був малоімовірний і стався через співпадіння багатьох сприятливих чинників, включаючи і рекордне розміщення 5-ти річок (зрештою, за вересень НБУ викупив млрд уо, чуть не дотягнув до рекорду року кількамісячної давності). Тепер біля 25,5 мали б постояти. Крім того, МБ більш стрманий, а готівка явно навчилася в НБУ і вирішила "запакувати" самих нервових свідків секти "ракетчиків" по 25 з плюсом, десь і суттєвим... В другій половині місяця попит виведе курс ближче до 26. Все абсолютно моє бачення, без зазіхань на істинну. П.С. На певні роздуми наводить сьогоднішнє розміщення в 77 млн, але на вихідних я писав, в результаті чого очікую зменшення інтересу до ОВДП. Так і сталося. Та ситуація за червоні лінії не виходть, є шанс через тиждень побачити 3 млрд. Тай євро вернули в "стійло" швидко і рішуче, навіть без китайців...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
freeze За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.
fler написав:freeze За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.
Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас в таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - сказал Гончарук