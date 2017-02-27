Додано: Вів 01 жов, 2019 19:18

1-го вересня писав прогноз на кінець вересня 24,8-25,00. Помилився на один день. Багато хто місяць тому вважав такий прогноз дуже оптимістичним, навіть авантюристсько пропагандистським, розказували про Коломойського, його інтервю і тд. Зараз же ці рівні кимось розцінюються, як старт ракети, кимось як катастрофа, кимось як свідчення біди в економіці і тд. Я ж повторю те, що вже говорив: рівень 25-25,5 є рівень, якй відповідає стану справ.

Провал до 24 був малоімовірний і стався через співпадіння багатьох сприятливих чинників, включаючи і рекордне розміщення 5-ти річок (зрештою, за вересень НБУ викупив млрд уо, чуть не дотягнув до рекорду року кількамісячної давності).

Тепер біля 25,5 мали б постояти. Крім того, МБ більш стрманий, а готівка явно навчилася в НБУ і вирішила "запакувати" самих нервових свідків секти "ракетчиків" по 25 з плюсом, десь і суттєвим...

В другій половині місяця попит виведе курс ближче до 26.

Все абсолютно моє бачення, без зазіхань на істинну.

П.С. На певні роздуми наводить сьогоднішнє розміщення в 77 млн, але на вихідних я писав, в результаті чого очікую зменшення інтересу до ОВДП. Так і сталося. Та ситуація за червоні лінії не виходть, є шанс через тиждень побачити 3 млрд. Тай євро вернули в "стійло" швидко і рішуче, навіть без китайців...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.