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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2299230023012302>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 246
Не нижче 24.50
48%
117
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какое позорище этот наш премьер. Дубинский задал вопрос про курс и нашу пирамиду, а ответ как воспитанник детского сада, что они там могут нарешать... Любой непонятный движ, а он будет мямлить непонятно что, это фиаско.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:07

  fler написав:freeze
За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.


Возможно, тоже об этом читал. В топливном секторе слышны проблемы.
Но сам не сталкивался, мои партнеры крупные белые импортеры да еще с иностранными бенефициарами, возят как трамваи по расписанию.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:11

  Вкладчик1234 написав:Куда подевались вангователи па20, и па15?
В очередях под табличками "долларов нет"? :)

всплеск на 1% на протяжении 2ух дней это весомый аргумент
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.

Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".

+ 1грн к курсу :)
Запасаемся попкорном.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 01 жов, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti,

Я вам больше скажу - при определенных раскладах, учитывая что инфо об этом еще была в той памятной СМС -ке в парламенте насчет Петра в декабре текущего года, учитывая истерию на "прямом" прямо сейчас:

В каком-то конечно же отдаленном будущем мы можем увидеть как 30-ку перепрыгнут как зайчик грядку, и курс 35-40 - еще сладким может показаться.
Очень надеюсь,что этого не произойдет, с меня ,да и с большинства хватило и уже произошедшего , но риски такие есть.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29

  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.

Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".

+ 1грн к курсу :)


Думаю,что одной гривной не обойдется, вы недооцениваете разрушительную силу, в отдаленном конечно будущем - риски плюс 10-25 грн. к курсу.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 01 жов, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29

  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.
Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)
смотря сколько придет...//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:32

  Автор77 написав:asti,

Я вам больше скажу - при определенных раскладах, учитывая что инфо об этом еще была в той памятной СМС -ке в парламенте насчет Петра в декабре текущего года, учитывая истерию на "прямом" прямо сейчас:

В каком-то конечно же отдаленном будущем мы можем увидеть как 30-ку перепрыгнут как зайчик грядку, и курс 35-40 - еще сладким может показаться.
Очень надеюсь,что этого не произойдет, с меня ,да и с большинства хватило и уже произошедшего , но риски такие есть.

Экономикой Украины рулит ограниченный круг людей, достаточно посмотреть на топ 100 налогоплательщиков, поэтому курс могут порешать любой. Не пенсионеры же на него влияют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 жов, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:32

  Автор77 написав:
  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге.Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)

Думаю,что одной гривной не обойдется, вы недооцениваете разрушительную силу, в отдаленном конечно будущем - риски плюс 10-25 грн. к курсу.
в отдалённом (а может и не очень) будущем это несёт риски развала или ещё большей оккупации страны. Тогда о курсе вообще нет смысла говорить//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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