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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какое позорище этот наш премьер. Дубинский задал вопрос про курс и нашу пирамиду, а ответ как воспитанник детского сада, что они там могут нарешать... Любой непонятный движ, а он будет мямлить непонятно что, это фиаско.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:07
Возможно, тоже об этом читал. В топливном секторе слышны проблемы.
Но сам не сталкивался, мои партнеры крупные белые импортеры да еще с иностранными бенефициарами, возят как трамваи по расписанию.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:11
всплеск на 1% на протяжении 2ух дней это весомый аргумент
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.
Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу
Запасаемся попкорном.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 01 жов, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
asti,
Я вам больше скажу - при определенных раскладах, учитывая что инфо об этом еще была в той памятной СМС -ке в парламенте насчет Петра в декабре текущего года, учитывая истерию на "прямом" прямо сейчас:
В каком-то конечно же отдаленном будущем мы можем увидеть как 30-ку перепрыгнут как зайчик грядку, и курс 35-40 - еще сладким может показаться.
Очень надеюсь,что этого не произойдет, с меня ,да и с большинства хватило и уже произошедшего , но риски такие есть.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29
Думаю,что одной гривной не обойдется, вы недооцениваете разрушительную силу, в отдаленном конечно будущем - риски плюс 10-25 грн. к курсу.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 01 жов, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:29
смотря сколько придет...//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:32
Экономикой Украины рулит ограниченный круг людей, достаточно посмотреть на топ 100 налогоплательщиков, поэтому курс могут порешать любой. Не пенсионеры же на него влияют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 жов, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:32
в отдалённом (а может и не очень) будущем это несёт риски развала или ещё большей оккупации страны. Тогда о курсе вообще нет смысла говорить//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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