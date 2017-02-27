Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!
З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33
Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!
З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33
Если будут спонсоры, подтянется пол Украины .
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39
Согласен, но если "кто был никем еще пару лет назад и стал всем" строки из интернационала в один июльский момент потеряли свой прикорм, то кого это волнует - развал и все прочее.
Сегодня говорил с знакомой девченкой с "крутой" обменки.
Курс меняли за день 5 раз.
Спрос очень-очень сильно опережает предложение, и это без вечерних событий!
Люди лишенные корыта на верху и постоянного (в 200-500 грн. за одно выступление) приработка на самых низах, способны на многое.
Надо срочно заливку НБУ,тогда возможна стабилизация и даже коррекция, но если не будет каких-то контрмер легко проскочим несколько фигур за достаточно непродолжительное время.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.
ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47
Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.
Никогда такого не было, и вот опять.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:49
так всегда происходит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:50
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:51
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??[/quote]
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.
ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?[/quote]
Долар по 22-23 - це патріотизм по відношенню до національної валюти України.
Ріст економіки на 40% за 5 років - навіть просто такі прагнення,хай навіть буде менше, але все рівно - це патріотизм
1 млн. робочих місць за 5 років - це патріотизм.
Погнати хоч 20-25% злодіїв з посад - це патріотизм.
Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.
Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .
До речі ,не зважаючи на всі контрміри після того,що сьогодні відбулося, про курс 24 можна забути можливо навіть назавжди.
Більше того, я роками писав, що точка неповрнення до 22-23 ще не пройдена, в зв"язку з потенціалом нашої країни.
Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:58
Зараз переглядають цей форум: malchinko_vitaliy, Василь-Рівне і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|