Додано: Вів 01 жов, 2019 20:51

Realist написав: asti написав: Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?! Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?! Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.

Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком." Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком."

це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??[/quote]НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?[/quote]Долар по 22-23 - це патріотизм по відношенню до національної валюти України.Ріст економіки на 40% за 5 років - навіть просто такі прагнення,хай навіть буде менше, але все рівно - це патріотизм1 млн. робочих місць за 5 років - це патріотизм.Погнати хоч 20-25% злодіїв з посад - це патріотизм.Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .До речі ,не зважаючи на всі контрміри після того,що сьогодні відбулося, про курс 24 можна забути можливо навіть назавжди.Більше того, я роками писав, що точка неповрнення до 22-23 ще не пройдена, в зв"язку з потенціалом нашої країни.Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.