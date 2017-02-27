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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2300230123022303>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 246
Не нижче 24.50
48%
117
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33

Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!


З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33

  asti написав:
  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.
Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)
смотря сколько придет...//))

Если будут спонсоры, подтянется пол Украины . :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36

  Долярчик написав:... в мене сьогодні продажі активувались.... :shock:
- раз така справа, давайте тоді вже і я буду кричати, що завтра доляр буде пА 100, а з Нового року пА 100500! :mrgreen: :lol:

Аналогично
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39

  asti написав:
  Автор77 написав:
  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге.Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)

Думаю,что одной гривной не обойдется, вы недооцениваете разрушительную силу, в отдаленном конечно будущем - риски плюс 10-25 грн. к курсу.
в отдалённом (а может и не очень) будущем это несёт риски развала или ещё большей оккупации страны. Тогда о курсе вообще нет смысла говорить//))


Согласен, но если "кто был никем еще пару лет назад и стал всем" строки из интернационала в один июльский момент потеряли свой прикорм, то кого это волнует - развал и все прочее.


Сегодня говорил с знакомой девченкой с "крутой" обменки.
Курс меняли за день 5 раз.
Спрос очень-очень сильно опережает предложение, и это без вечерних событий!
Люди лишенные корыта на верху и постоянного (в 200-500 грн. за одно выступление) приработка на самых низах, способны на многое.
Надо срочно заливку НБУ,тогда возможна стабилизация и даже коррекция, но если не будет каких-то контрмер легко проскочим несколько фигур за достаточно непродолжительное время.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:
  centurionus написав:
  asti написав:Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?!
Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.
Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком."
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??

НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.

ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47

Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.

Никогда такого не было, и вот опять.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47

Я одно могу сказать, по-поводу ещё тої Революції Гідності! Понятно, что Янык накосячил с разгоном этих студентов ( хотя не факт, что это он дал приказ, есть мнение, что это всё было инспирированы!) так вот, всё это можно ещё было остановить даже после расстрелов 18 числа. Тогда ведь договорились - досрочные выборы президента и тд. И Янык, к слову, выполнил свои обязательства и отвёл беркут и МВД из правительственного квартала. И если бы не призыв Парасюка... всё было бы совсем иначе//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:49

  Captain Obvious написав:Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.
Никогда такого не было, и вот опять.
так всегда происходит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:50

  Libo написав:
  Vint написав:Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По

Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос. :!:


А чем одна толпа, играющая в одну сторону, отличается от другой толпы, играющей в иную?
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:51

  Realist написав:
  asti написав:Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?!
Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.
Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком."
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??[/quote]
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.

ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?[/quote]


Долар по 22-23 - це патріотизм по відношенню до національної валюти України.
Ріст економіки на 40% за 5 років - навіть просто такі прагнення,хай навіть буде менше, але все рівно - це патріотизм
1 млн. робочих місць за 5 років - це патріотизм.
Погнати хоч 20-25% злодіїв з посад - це патріотизм.
Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.
Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .

До речі ,не зважаючи на всі контрміри після того,що сьогодні відбулося, про курс 24 можна забути можливо навіть назавжди.
Більше того, я роками писав, що точка неповрнення до 22-23 ще не пройдена, в зв"язку з потенціалом нашої країни.
Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.
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