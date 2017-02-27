Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!
З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33
Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!
З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33
Если будут спонсоры, подтянется пол Украины .
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39
Согласен, но если "кто был никем еще пару лет назад и стал всем" строки из интернационала в один июльский момент потеряли свой прикорм, то кого это волнует - развал и все прочее.
Сегодня говорил с знакомой девченкой с "крутой" обменки.
Курс меняли за день 5 раз.
Спрос очень-очень сильно опережает предложение, и это без вечерних событий!
Люди лишенные корыта на верху и постоянного (в 200-500 грн. за одно выступление) приработка на самых низах, способны на многое.
Надо срочно заливку НБУ,тогда возможна стабилизация и даже коррекция, но если не будет каких-то контрмер легко проскочим несколько фигур за достаточно непродолжительное время.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.
ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47
Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.
Никогда такого не было, и вот опять.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47
Я одно могу сказать, по-поводу ещё тої Революції Гідності! Понятно, что Янык накосячил с разгоном этих студентов ( хотя не факт, что это он дал приказ, есть мнение, что это всё было инспирированы!) так вот, всё это можно ещё было остановить даже после расстрелов 18 числа. Тогда ведь договорились - досрочные выборы президента и тд. И Янык, к слову, выполнил свои обязательства и отвёл беркут и МВД из правительственного квартала. И если бы не призыв Парасюка... всё было бы совсем иначе//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:49
так всегда происходит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:50
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:51
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??[/quote]
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.
ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?[/quote]
Долар по 22-23 - це патріотизм по відношенню до національної валюти України.
Ріст економіки на 40% за 5 років - навіть просто такі прагнення,хай навіть буде менше, але все рівно - це патріотизм
1 млн. робочих місць за 5 років - це патріотизм.
Погнати хоч 20-25% злодіїв з посад - це патріотизм.
Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.
Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .
До речі ,не зважаючи на всі контрміри після того,що сьогодні відбулося, про курс 24 можна забути можливо навіть назавжди.
Більше того, я роками писав, що точка неповрнення до 22-23 ще не пройдена, в зв"язку з потенціалом нашої країни.
Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.
Зараз переглядають цей форум: alex_2013, buratinyo, headshaker, malchinko_vitaliy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|