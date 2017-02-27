RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 230023012302230323042305>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 247
Не нижче 24.50
47%
117
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
12
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33

Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!


З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 14.09.13
Подякував: 251 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:33

  asti написав:
  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге. Сбор участников происходит прямо сейчас, причем часть радикалов уже пришла под Офис президента.
Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)
смотря сколько придет...//))

Если будут спонсоры, подтянется пол Украины . :)
andrein
 
Повідомлень: 328
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36

  Долярчик написав:... в мене сьогодні продажі активувались.... :shock:
- раз така справа, давайте тоді вже і я буду кричати, що завтра доляр буде пА 100, а з Нового року пА 100500! :mrgreen: :lol:

Аналогично
iriverix
 
Повідомлень: 166
З нами з: 17.01.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39

  asti написав:
  Автор77 написав:
  andrein написав:"Национальный корпус" по факту брифинга президента Украины объявил в соцсетях об очередном митинге.Акция протеста заявлена против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера".
+ 1грн к курсу :)

Думаю,что одной гривной не обойдется, вы недооцениваете разрушительную силу, в отдаленном конечно будущем - риски плюс 10-25 грн. к курсу.
в отдалённом (а может и не очень) будущем это несёт риски развала или ещё большей оккупации страны. Тогда о курсе вообще нет смысла говорить//))


Согласен, но если "кто был никем еще пару лет назад и стал всем" строки из интернационала в один июльский момент потеряли свой прикорм, то кого это волнует - развал и все прочее.


Сегодня говорил с знакомой девченкой с "крутой" обменки.
Курс меняли за день 5 раз.
Спрос очень-очень сильно опережает предложение, и это без вечерних событий!
Люди лишенные корыта на верху и постоянного (в 200-500 грн. за одно выступление) приработка на самых низах, способны на многое.
Надо срочно заливку НБУ,тогда возможна стабилизация и даже коррекция, но если не будет каких-то контрмер легко проскочим несколько фигур за достаточно непродолжительное время.
Автор77
 
Повідомлень: 442
З нами з: 09.11.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:
  centurionus написав:
  asti написав:Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?!
Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.
Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком."
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??

НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.

ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 540
З нами з: 23.01.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:47

Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.

Никогда такого не было, и вот опять.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:49

  Captain Obvious написав:Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.
Никогда такого не было, и вот опять.
так всегда происходит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:50

  Libo написав:
  Vint написав:Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По

Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос. :!:


А чем одна толпа, играющая в одну сторону, отличается от другой толпы, играющей в иную?
malchinko_vitaliy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:51

  Realist написав:
  asti написав:Одного не могу понять - а *уле нацики делают под офисом президента??! Почему они не на фронте, почему не воюют?? Или они только и умеют ЗРАДА кричать?!
Сходіть туди і запитайте там. Все роз'яснять в доступній формі.
Екскурс до класики: "Армія віслюків, очолювана левом, сильніша за армію левів, очолювану віслюком."
це все зрозуміло, але чому нашим суспільством (усім!) повинна керувати купка нациків, радикалів чи як їх там??! А страждає потім усе суспільство??[/quote]
НЕшановний asti, ви про що взагалі? Де вибачили чи бачите, щоб у нас націоналісти керували суспільством? Прошу навчитись відрізняти патріотів які абсолютно безкорисливо відстоюють інтереси країни від егоїстичних та меркантильних свиней яких тільки і цікавить як нажитись на чужому горі.
У нас вільна країна, але вам все ж таки краще думати, що можна писати на всеукраїнському форумі.

ПС: Перепрошую шановне товариство за офтоп. Нехай модератори потруть цей пост при необхідності. Але зауважте, я не нагнітаю!
ПС:ПС: Бачу звузили маржу до 40 копійок. Швидше за все зранку на готівці "окопаємось" в районі 25. НБУ повинен би для проформи підтвердити, що він згладжує коливання і постояти трохи на продажу. Ну і пам'ятаємо, що для валютообміну головне - обороти. А при такій ракеті хто їм понесе об'єми на здачу?[/quote]


Долар по 22-23 - це патріотизм по відношенню до національної валюти України.
Ріст економіки на 40% за 5 років - навіть просто такі прагнення,хай навіть буде менше, але все рівно - це патріотизм
1 млн. робочих місць за 5 років - це патріотизм.
Погнати хоч 20-25% злодіїв з посад - це патріотизм.
Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.
Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .

До речі ,не зважаючи на всі контрміри після того,що сьогодні відбулося, про курс 24 можна забути можливо навіть назавжди.
Більше того, я роками писав, що точка неповрнення до 22-23 ще не пройдена, в зв"язку з потенціалом нашої країни.
Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.
Автор77
 
Повідомлень: 442
З нами з: 09.11.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:58

  Автор77 написав:Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.


А я не знаю кому. Расскажите пожалуйста.
malchinko_vitaliy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230023012302230323042305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Сибарит, g_al1, maxprofit, Vint, yama і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
254 23169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 14:09
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15825 1894396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 23:27
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76961)
01.10.2019 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.