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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23012302230323042305>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 247
Не нижче 24.50
47%
117
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
12
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:05

  fler написав:freeze
За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.


Здравствуйте Уважаемая "fler".
Две машины пришли ,ВООБЩЕ нет проблем на таможне.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:09

  Яша написав:
  fler написав:freeze За последние две недели часто слышу от разных поставщиков одно и то же - "товар застрял на таможне". Жалуются крупные и мелкие, и на Одесскую таможню, и на таможню, которая на Западной Украине. Всем одинаково Х..... (не подумайте, что Хорошо). Проблема одна - денег хотят.

Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас в таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - сказал Гончарук

*Відправлено з Чату



Ну и что он , усилием воли спецов поменяет ?
У нас спецы , знатоки своего дела !
Абсолютно все делают законно.

Пусть не берет на себя больше ,чем он стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:24

  malchinko_vitaliy написав:
  Автор77 написав:Після сьогоднішнього я мабуть поміняю думку - сьогодні пройдена точка незвороту до ревальвації гривни до 22 -23.Подякувати знаємо кому.


А я не знаю кому. Расскажите пожалуйста.


Я не можу тут цього написати.Це заборонено. ТВ просто включіть. І зробіть висновки - чи підуть реальні бабки, ПІІ (прямі іноземні інвестиції) не в копійчаному вимірі, а багатомільярдному масштабі в країну де "лебідь,рак та щука".Їм мало того,що вони вже зробили з економікою цієї країни і взагалі, скоріш за все будуть фігачити економіку лобами і надалі.
Ще не так давно ми мали трохи менше 200 млрд.дол. ВВП, і на даний момент цей рубіж мабуть мав би бути давним давно подоланий.Втрачені роки.
Це не просто втрачені десятки млрд.дол. ВВП для країни, це й особисті економічні втрати, чиїсь некуплені автомашини в салоні, чиїсь некуплені новенькі квартири, хтось не зміг купити дорогі ліки, а хтось не зміг одержати гідної освіти. В кожного по різному відбулися втрати.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:32

  Captain Obvious написав:Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.

Никогда такого не было, и вот опять.

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:36

Одна из причин отставки Данилюка, что он против отмены национализации привата.
там идут закулисные игры.
и курс ещё бахнет под 35, когда выплывет вся информация про приват. а именно что с ним будет дальше. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42

Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны, а также почему на место заместителя министра МВД был назначен Антон Геращенко. Соответствующее видео разместил Дубинский в YouTube.

Как видно на записи, Дубинский спросил, как министр относится к ситуации с пирамидой на рынке государственных ценных бумаг.

"Уже сейчас превышен потолок по размещению государственных ценных бумаг - в бюджете этого года был 90 млрд, уже мы перевалили за сотню. Тем временем сальдо по торговому балансу на 6% ухудшилось - минус 7,2 млрд долларов за январь-август, а курс доллара укрепился на 13% за счет спекулятивных вложений в ОВГЗ. На 2020 год Кабмин является акционером госбанков на стресс-тестах, что до нужд капитализации этих банков закладывается курс 42 гривни за доллар", - сказал нардеп.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:55

  kwon написав:Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны,


По поводу Гончарука, посмотрел специально ответ Гончарука Дубинскому.
Это фиаско, братан /c/
Курс гривны укрепляется, потому что состояние экономики улучшается, никаких спекуляций ОВГЗ нет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И пока шум-гам по курсу, по формуле Штайнмаера-Шредингера

Президент таки подписывает законы по ФОПам, тихонечко и без должного ажиотажа.

А это куда более весомый фактор средне- и долго-срочной конкурентоспособности государства. Осталось выпилить последних самостоятельных граждан: предприниматели и фермеры(рынок земли)

Политика
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 01 жов, 2019 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав от развития европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны! (с)


...

Городовой! Это и только это. И совершенно неважно, будет он с 6лях0й или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему! (с)


Сто лет прошло....
А изменилось почти ничего....
Разве что курс доллара....
Можно потереть этот пост, но классика бессмертна.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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