Здравствуйте Уважаемая "fler".
Две машины пришли ,ВООБЩЕ нет проблем на таможне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:05
Здравствуйте Уважаемая "fler".
Две машины пришли ,ВООБЩЕ нет проблем на таможне.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:09
Ну и что он , усилием воли спецов поменяет ?
У нас спецы , знатоки своего дела !
Абсолютно все делают законно.
Пусть не берет на себя больше ,чем он стоит.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:24
Я не можу тут цього написати.Це заборонено. ТВ просто включіть. І зробіть висновки - чи підуть реальні бабки, ПІІ (прямі іноземні інвестиції) не в копійчаному вимірі, а багатомільярдному масштабі в країну де "лебідь,рак та щука".Їм мало того,що вони вже зробили з економікою цієї країни і взагалі, скоріш за все будуть фігачити економіку лобами і надалі.
Ще не так давно ми мали трохи менше 200 млрд.дол. ВВП, і на даний момент цей рубіж мабуть мав би бути давним давно подоланий.Втрачені роки.
Це не просто втрачені десятки млрд.дол. ВВП для країни, це й особисті економічні втрати, чиїсь некуплені автомашини в салоні, чиїсь некуплені новенькі квартири, хтось не зміг купити дорогі ліки, а хтось не зміг одержати гідної освіти. В кожного по різному відбулися втрати.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:32
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:36
Одна из причин отставки Данилюка, что он против отмены национализации привата.
там идут закулисные игры.
и курс ещё бахнет под 35, когда выплывет вся информация про приват. а именно что с ним будет дальше.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42
Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны, а также почему на место заместителя министра МВД был назначен Антон Геращенко. Соответствующее видео разместил Дубинский в YouTube.
Как видно на записи, Дубинский спросил, как министр относится к ситуации с пирамидой на рынке государственных ценных бумаг.
"Уже сейчас превышен потолок по размещению государственных ценных бумаг - в бюджете этого года был 90 млрд, уже мы перевалили за сотню. Тем временем сальдо по торговому балансу на 6% ухудшилось - минус 7,2 млрд долларов за январь-август, а курс доллара укрепился на 13% за счет спекулятивных вложений в ОВГЗ. На 2020 год Кабмин является акционером госбанков на стресс-тестах, что до нужд капитализации этих банков закладывается курс 42 гривни за доллар", - сказал нардеп.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:55
По поводу Гончарука, посмотрел специально ответ Гончарука Дубинскому.
Это фиаско, братан /c/
Курс гривны укрепляется, потому что состояние экономики улучшается, никаких спекуляций ОВГЗ нет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И пока шум-гам по курсу, по формуле Штайнмаера-Шредингера
Президент таки подписывает законы по ФОПам, тихонечко и без должного ажиотажа.
А это куда более весомый фактор средне- и долго-срочной конкурентоспособности государства. Осталось выпилить последних самостоятельных граждан: предприниматели и фермеры(рынок земли)
Политика
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 01 жов, 2019 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...
Сто лет прошло....
А изменилось почти ничего....
Разве что курс доллара....
Можно потереть этот пост, но классика бессмертна.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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