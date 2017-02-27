Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42

Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны, а также почему на место заместителя министра МВД был назначен Антон Геращенко. Соответствующее видео разместил Дубинский в YouTube.



Как видно на записи, Дубинский спросил, как министр относится к ситуации с пирамидой на рынке государственных ценных бумаг.



"Уже сейчас превышен потолок по размещению государственных ценных бумаг - в бюджете этого года был 90 млрд, уже мы перевалили за сотню. Тем временем сальдо по торговому балансу на 6% ухудшилось - минус 7,2 млрд долларов за январь-август, а курс доллара укрепился на 13% за счет спекулятивных вложений в ОВГЗ. На 2020 год Кабмин является акционером госбанков на стресс-тестах, что до нужд капитализации этих банков закладывается курс 42 гривни за доллар", - сказал нардеп.