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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:02
Corpocrator написав:
Президент таки подписывает законы по ФОПам,
и правильно делает//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:04
asti написав: Corpocrator написав:
Президент таки подписывает законы по ФОПам,
и правильно делает//))
Также и про куркулей говорили после НЕПа
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Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:10
vovan_prm написав:
Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав от развития европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны! (с)
...
Городовой! Это и только это. И совершенно неважно, будет он с 6лях0й или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему! (с)
Сто лет прошло....
А изменилось почти ничего....
Разве что курс доллара....
Можно потереть этот пост, но классика бессмертна.
Якби "Собаче серце" у нас показували в прайм-тайм замість "95 кварталу" з 2009 року - розруха би не настала , так .
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:11
freeze написав: kwon написав:
Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны,
По поводу Гончарука, посмотрел специально ответ Гончарука Дубинскому.
Это фиаско, братан /c/
Курс гривны укрепляется, потому что состояние экономики улучшается, никаких спекуляций ОВГЗ нет.
Согласен с вами.
Но.
............"идеалистом называют, напр., человека, который верит в доброту и честность всех своих ближних и старается все их поступки объяснять достойными или, по крайней мере, невинными побуждениями; в этом значении идеализм есть почти синоним оптимизма. Далее идеализмом называется преобладание у кого-либо общих интересов над частными, умственных и нравственных — над материальными. Сходный с этим, но более глубокий смысл получает идеализм, когда им обозначается сознательное пренебрежение реальными практическими условиями жизни вследствие веры в могущество и торжество высших начал нравственного или духовного порядка"...............
Печалька будет, если и этот призрачный, скорее всего последний шанс пролетит мимо нас "как фанера над Парижем".
Просто надоела деградация. Да и курсов 35-40-45 не хочется.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13
Corpocrator написав: asti написав: Corpocrator написав:
Президент таки подписывает законы по ФОПам,
и правильно делает//))
Также и про куркулей говорили после НЕПа
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:14
перемещайтесь в ветку о политике !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:20
asti написав: Corpocrator написав:
Президент таки подписывает законы по ФОПам,
и правильно делает//))
подписал?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:21
asti написав: Corpocrator написав:
Президент таки подписывает законы по ФОПам,
и правильно делает//))
Что правильно ?
Что-то слишком резко и быстро новоизбранный начинает настраивать против себя значительные слои населения. С 8-процентниками и так всё ясно, миллион ФОПов плюс миллион членов семей обозлились новыми ужесточениями и штрафами, сейчас примут закон по ужесточению на общей системе налогообложения, пощипают и усложнят субсидиантов, залезут в карман с нулевыми декларациями к уже большинству граждан, банковская тайна в сортир, переводы с полной идентификацией, СИМ-ки по паспортам, телефоны по IMEI.
Зеленский правильно понял, что реформы это когда всем хреново и только Беня с кварталом-95 доволен ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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