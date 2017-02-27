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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:25
перемещайтесь в ветку о политике !Політичні дискусії
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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yama
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:26
praynick написав: Captain Obvious написав:
Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.
Никогда такого не было, и вот опять.
Эффект Гиффена
Эффект гречки ))). Вспомнилось.
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vadim9482
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:26
shramko82 написав:
Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
77 лямов, а не ярдов!
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Vint
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:27
shramko82 написав:
Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
вы часом порядком величины не ошиблись ?
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Kalgan
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:29
Kalgan написав: shramko82 написав:
Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
вы часом порядком величины не ошиблись ?
Всего на три порядка ошибся, но это по 1+1 сказали - значит это правда)))
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Vint
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:29
Vint написав: shramko82 написав:
Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
77 лямов, а не ярдов!
да уж, если б 77 лярдов... Баксов!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:33
Зашёл на финансы юа, вверху график как кардиограмма не вполне здорового человека, внизу, в комментах, дикий срач..., На цифры посмотрел, та вообще ничего не понял... Стесняюсь спросить, но, а чё, па 24 уже нет?
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Sam17a
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:37
Тут цікаве інфо пролунало: "https://youtu.be/8PLqpSy6Z3A"
Десь з 1:00. Вони в банківські стрес тести в 2020- закладають курс 42! Гончарук відморозився! Я не я і хата не моя
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knoppixx
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:42
Sam17a написав:
Стесняюсь спросить, но, а чё, па 24 уже нет?
и скорее всего уже не будет//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:43
А что прям все переобулись? не успели купить? будет еще возможность
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Andrew_
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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