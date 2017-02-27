RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23022303230423052306>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

перемещайтесь в ветку о политике !
Політичні дискусії
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2382 раз.
Подякували: 249 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

praynick написав:
  Captain Obvious написав:Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.

Никогда такого не было, и вот опять.

Эффект Гиффена
Эффект гречки ))). Вспомнилось.

Sent from my SM-J730FM using Tapatalk
vadim9482
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 15.07.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:26

  shramko82 написав:Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.

77 лямов, а не ярдов!
Vint
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:27

  shramko82 написав:Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.

вы часом порядком величины не ошиблись ? :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 121
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:29

  Kalgan написав:
  shramko82 написав:Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.

вы часом порядком величины не ошиблись ? :mrgreen:

Всего на три порядка ошибся, но это по 1+1 сказали - значит это правда)))
Vint
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:29

  Vint написав:
  shramko82 написав:Вы видели результат сегодняшнего аукциона?
77 лярдов привлекли.
Я думаю, падение гривни слегка отсрочат, зато потом пике будет еще круче.
77 лямов, а не ярдов!
да уж, если б 77 лярдов... Баксов!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:33

Зашёл на финансы юа, вверху график как кардиограмма не вполне здорового человека, внизу, в комментах, дикий срач..., На цифры посмотрел, та вообще ничего не понял... Стесняюсь спросить, но, а чё, па 24 уже нет?
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:37

Валютный рынок в контексте ДС

Тут цікаве інфо пролунало: "https://youtu.be/8PLqpSy6Z3A"
Десь з 1:00. Вони в банківські стрес тести в 2020- закладають курс 42! Гончарук відморозився! Я не я і хата не моя
knoppixx
 
Повідомлень: 306
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:42

  Sam17a написав:Стесняюсь спросить, но, а чё, па 24 уже нет?
и скорее всего уже не будет//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что прям все переобулись? не успели купить? будет еще возможность
Andrew_
 
Повідомлень: 186
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23022303230423052306>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15827 1894480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 22:45
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
254 23187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 14:09
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (235)
02.10.2019 00:59
IBAN в Украине (91)
02.10.2019 00:45
Monobank (15141)
02.10.2019 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.