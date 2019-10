Додано: Вів 01 жов, 2019 22:26

praynick написав: Captain Obvious написав: Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.



Никогда такого не было, и вот опять. Па24.1 никому не нужны были, а тут по 25 гребут.Никогда такого не было, и вот опять.

Эффект Гиффена Эффект Гиффена

Эффект гречки ))). Вспомнилось.Sent from my SM-J730FM using Tapatalk