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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2303230423052306>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:45

Kalgan
Таки да, ошибся.
Не нужны наши ОГВЗ уже никому.
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:06

Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$ :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:07

  Moneta написав:Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$ :roll:



пруф?

Киев, ул. Ахматовая/Григоненко 25.6. При том что примат 25.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:16

  proftpd66 написав:
  Moneta написав:Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$ :roll:



пруф?

Киев, ул. Ахматовая/Григоненко 25.6. При том что примат 25.


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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:24

  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:25

  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим


Не сейчас еще пока.Какое-то время потопчемся на 25, потом чуть вверх по направлению к 26 через какое-то время,ну а дальше - по обстоятельствам.
"Умный в гору не пойдет,умный гору обойдет".Дадут шаг назад, понимая,что "против лома нет приема", с твердолобыми лучше не связываться, это успокоит курсы.Тем не менее, все,что происходит - это диагноз.И этот диагноз ничего хорошего ни для гривны, ни для перспектив экономики не несет.А жаль,шанс стать похожей на цивилизованные европейские страны был, но кажется - "был,да всплыл".
На счет миллиона человек, верно-курс стоял более менее, но только потому,что экономика не была столь расшатанной,ну и заливали конкретно - сам в Привате свободно по 3-5 тысяч валюты брал неоднократно без очереди и без ограничения,заливка была "от пуза", а ЗВР к слову, по памяти, были идентичны сегодняшним.
Целый год я тогда работал под девизом - ни одной лишней гривны в кармане.
И сейчас вижу верную примету и другим советую - как только шоколадный и Ко вылазят на свет божий - лучше лишней гривны на кармане не иметь.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 01 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:25

  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
вспомните 13 год - на майдан вышел МИЛЛИОН человек, курс не сдвинулся с места//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27

  buratinyo написав:
  Zebra написав:
  vovikhan1991 написав:Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось

Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды?

У меня есть предположение почему произошли такие неординарные действия по размещению ОВГЗ.

Естественно причина заключается в том, что олигарх Рошен был смещен с должности президента и у новой власти с прекрасным чувством здорового юмора уже есть свой план по реконструкции экономического уклада в Украине. В чем он заключается я доподлинно еще не изучал, но очевидно изменения предстоят колоссальные. А как и любые изменения в налоговом законодательстве они принесут сначала шок и неприятие изменений, потом привыкание к ним, нормализацию, рост экономики с вероятным бурным ростом чуть позже и напоследок небольшой спад.

Так вот, изменения в законодательной сфере за три месяца не сделаешь. ВР только начала работать, а экономика Украины после шоколадника в полной ж***. Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений. Законопроекты новой команды не секрет и всем интересующимся видны, они все будут приняты без исключений. Положительный эффект от них с лихвой перекроет все потери от первоначального шока и неприятия.

И тогда уже как в Китае и других странах правительство Украины с целью поддержки роста экономики, экспорта и конкурентоспособности украинских товаров снова начнет использовать прием девальвации национальной валюты.

Шо ты несёшь, ватноголовый..
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27

  twin написав:Гривня+ за добу, а як повільно спускались)

По дорозі наверх є ще один цікавий рівень 24.74 якщо НБУ не буде його захищати йдемо на 25+

на рахунок "є ще один", на 24,5 (за які ви топили) ринку було індеферентно по дорозі вниз (я попереджував), а також вверх, тому повинні розуміти, що слово "ще" зайве :roll: а так, готуємо кєди продавати відскок :mrgreen:
TylerTruman_
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