|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:45
Kalgan
Таки да, ошибся.
Не нужны наши ОГВЗ уже никому.
-
shramko82
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 01.11.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:06
Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1972
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:07
Moneta написав:
Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$
пруф?
Киев, ул. Ахматовая/Григоненко 25.6. При том что примат 25.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:16
proftpd66 написав: Moneta написав:
Так что - Дубина сказал готовят курс 42/$
пруф?
Киев, ул. Ахматовая/Григоненко 25.6. При том что примат 25.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1972
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:20
из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2201
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:24
KOKS написав:
из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:25
KOKS написав:
из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
Не сейчас еще пока.Какое-то время потопчемся на 25, потом чуть вверх по направлению к 26 через какое-то время,ну а дальше - по обстоятельствам.
"Умный в гору не пойдет,умный гору обойдет".Дадут шаг назад, понимая,что "против лома нет приема", с твердолобыми лучше не связываться, это успокоит курсы.Тем не менее, все,что происходит - это диагноз.И этот диагноз ничего хорошего ни для гривны, ни для перспектив экономики не несет.А жаль,шанс стать похожей на цивилизованные европейские страны был, но кажется - "был,да всплыл".
На счет миллиона человек, верно-курс стоял более менее, но только потому,что экономика не была столь расшатанной,ну и заливали конкретно - сам в Привате свободно по 3-5 тысяч валюты брал неоднократно без очереди и без ограничения,заливка была "от пуза", а ЗВР к слову, по памяти, были идентичны сегодняшним.
Целый год я тогда работал под девизом - ни одной лишней гривны в кармане.
И сейчас вижу верную примету и другим советую - как только шоколадный и Ко вылазят на свет божий - лучше лишней гривны на кармане не иметь.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 01 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 2 разів.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:25
KOKS написав:
из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
вспомните 13 год - на майдан вышел МИЛЛИОН человек, курс не сдвинулся с места//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27
buratinyo написав: Zebra написав: vovikhan1991 написав:
Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось
Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды?
У меня есть предположение почему произошли такие неординарные действия по размещению ОВГЗ.
Естественно причина заключается в том, что олигарх Рошен был смещен с должности президента и у новой власти с прекрасным чувством здорового юмора уже есть свой план по реконструкции экономического уклада в Украине. В чем он заключается я доподлинно еще не изучал, но очевидно изменения предстоят колоссальные. А как и любые изменения в налоговом законодательстве они принесут сначала шок и неприятие изменений, потом привыкание к ним, нормализацию, рост экономики с вероятным бурным ростом чуть позже и напоследок небольшой спад.
Так вот, изменения в законодательной сфере за три месяца не сделаешь. ВР только начала работать, а экономика Украины после шоколадника в полной ж***. Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений. Законопроекты новой команды не секрет и всем интересующимся видны, они все будут приняты без исключений. Положительный эффект от них с лихвой перекроет все потери от первоначального шока и неприятия.
И тогда уже как в Китае и других странах правительство Украины с целью поддержки роста экономики, экспорта и конкурентоспособности украинских товаров снова начнет использовать прием девальвации национальной валюты.
Шо ты несёшь, ватноголовый..
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4211
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1965 раз.
- Подякували: 1090 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27
twin написав:
Гривня+ за добу, а як повільно спускались)
По дорозі наверх є ще один
цікавий рівень 24.74 якщо НБУ не буде його захищати йдемо на 25+
на рахунок "є ще один", на 24,5 (за які ви топили) ринку було індеферентно по дорозі вниз (я попереджував), а також вверх, тому повинні розуміти, що слово "ще" зайве
а так, готуємо кєди продавати відскок
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15827
|1894481
|
|
|254
|23187
|
|
|6715
|1458339
|
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
|