Додано: Вів 01 жов, 2019 23:25

KOKS написав: из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим

Не сейчас еще пока.Какое-то время потопчемся на 25, потом чуть вверх по направлению к 26 через какое-то время,ну а дальше - по обстоятельствам."Умный в гору не пойдет,умный гору обойдет".Дадут шаг назад, понимая,что "против лома нет приема", с твердолобыми лучше не связываться, это успокоит курсы.Тем не менее, все,что происходит - это диагноз.И этот диагноз ничего хорошего ни для гривны, ни для перспектив экономики не несет.А жаль,шанс стать похожей на цивилизованные европейские страны был, но кажется - "был,да всплыл".На счет миллиона человек, верно-курс стоял более менее, но только потому,что экономика не была столь расшатанной,ну и заливали конкретно - сам в Привате свободно по 3-5 тысяч валюты брал неоднократно без очереди и без ограничения,заливка была "от пуза", а ЗВР к слову, по памяти, были идентичны сегодняшним.Целый год я тогда работал под девизом - ни одной лишней гривны в кармане.И сейчас вижу верную примету и другим советую - как только шоколадный и Ко вылазят на свет божий - лучше лишней гривны на кармане не иметь.