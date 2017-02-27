Додано: Вів 01 жов, 2019 23:44

jj1981ua написав: Автор77 написав: Зеленый при всех его минусах, при том,что существует фактор Бени и прочее - реально последняя надежда для страны.Последняя надежда выползти из экономического болота..

Зеленый при всех его минусах, при том,что существует фактор Бени и прочее - реально последняя надежда для страны.Последняя надежда выползти из экономического болота..

Зря вы так.

Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.

А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить. Зря вы так.Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.

Нет ,ну я понимаю,если вам 20-30 лет, то вам по большому счету не стремно, и не так уж и важно,когда там следующий лучик появится.А тем кто постарше и которые вычеркнули последние пять лет из личного финансово- экономического плана как то не очень комильфо.Да и шансов практически нет.За 28 лет впервые пришел вариант ( со всей кучей недостаткоы и довесками) совершенно иной формации. Идеалисты ? Да.С олигархическими довесками ? Да. Но лучше идеалисты чем му-дилы.Обидно за страну. Такой потенциал!полторы-две штуки евро люди в среднем должны были бы по идее получать, а мелкий бизнес и того больше - по пятерке минимум.Вместо этого какой-то пещерный вариант,доцивилизационный.Все таки надеюсь, что вырулят как-то из этой передряги.