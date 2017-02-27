Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27
Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар, как и везде в мире сейчас, туземун, кто в долларе сделает пару иксов в гривне.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:36
Кто в молодости не был радикальным украинским националистом у того нет сердца, кто в зрелом возрасте не стал русофобом и американофилом у того нет ума. (с) Капитан Либо
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Известный мастер провокации.
Я бы даже поверил, что он испугался страшной цифры, если бы он сам не писал многократно про тестирование банков. Он прекрасно знает, что тестирование проводится как по нейтральному сценарию, так и по максимально негативному, который могут придумать. Банки проверяют, в том числе, и на способность выдержать серьезную девальвацию. Это не значит, что такой курс ожидают.
Тот факт, что автомобили тестируют на безопасность при лобовом столкновении на скорости 64 кмч совсем не означает, что все автомобили будут так разбиты.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:44
Нет ,ну я понимаю,если вам 20-30 лет, то вам по большому счету не стремно, и не так уж и важно,когда там следующий лучик появится.
А тем кто постарше и которые вычеркнули последние пять лет из личного финансово- экономического плана как то не очень комильфо.
Да и шансов практически нет.За 28 лет впервые пришел вариант ( со всей кучей недостаткоы и довесками) совершенно иной формации. Идеалисты ? Да.С олигархическими довесками ? Да. Но лучше идеалисты чем му-дилы.Обидно за страну. Такой потенциал!полторы-две штуки евро люди в среднем должны были бы по идее получать, а мелкий бизнес и того больше - по пятерке минимум.Вместо этого какой-то пещерный вариант,доцивилизационный.Все таки надеюсь, что вырулят как-то из этой передряги.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:44
Если валютчик не интересуется политикой, то политика его обязательно разорит.
Капитан Либо.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:47
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