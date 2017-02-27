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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2303230423052306

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27

  Автор77 написав:Зеленый при всех его минусах, при том,что существует фактор Бени и прочее - реально последняя надежда для страны.Последняя надежда выползти из экономического болота..

Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар, как и везде в мире сейчас, туземун, кто в долларе сделает пару иксов в гривне. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:36

  Автор77 написав:Нормально жити з країнами ЄС та Сполученими Штатами - це патріотизм.
Те,що відбувається сьогодні це не патріотизм,це хріновина собача або продажна, або просто твердолоба .



Кто в молодости не был радикальным украинским националистом у того нет сердца, кто в зрелом возрасте не стал русофобом и американофилом у того нет ума. (с) Капитан Либо

:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  knoppixx написав:Вони в банківські стрес тести в 2020- закладають курс 42!

Известный мастер провокации.
Я бы даже поверил, что он испугался страшной цифры, если бы он сам не писал многократно про тестирование банков. Он прекрасно знает, что тестирование проводится как по нейтральному сценарию, так и по максимально негативному, который могут придумать. Банки проверяют, в том числе, и на способность выдержать серьезную девальвацию. Это не значит, что такой курс ожидают.

Тот факт, что автомобили тестируют на безопасность при лобовом столкновении на скорости 64 кмч совсем не означает, что все автомобили будут так разбиты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:10

  asti написав:
  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)


уже 25.6 менялы
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:13

  Corpocrator написав:И пока шум-гам по курсу, по формуле Штайнмаера-Шредингера


Штайнмайер и Шредингер - то фигня. Нас спасут Херфиндаль и Хиршман (кто уже читал программу действий Кабмина на 5 лет, тот оценит юмор :mrgreen: )
zРадио
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