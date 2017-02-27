Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:27
Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар, как и везде в мире сейчас, туземун, кто в долларе сделает пару иксов в гривне.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:36
Кто в молодости не был радикальным украинским националистом у того нет сердца, кто в зрелом возрасте не стал русофобом и американофилом у того нет ума. (с) Капитан Либо
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Известный мастер провокации.
Я бы даже поверил, что он испугался страшной цифры, если бы он сам не писал многократно про тестирование банков. Он прекрасно знает, что тестирование проводится как по нейтральному сценарию, так и по максимально негативному, который могут придумать. Банки проверяют, в том числе, и на способность выдержать серьезную девальвацию. Это не значит, что такой курс ожидают.
Тот факт, что автомобили тестируют на безопасность при лобовом столкновении на скорости 64 кмч совсем не означает, что все автомобили будут так разбиты.
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:10
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:13
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