Известный мастер провокации.
Я бы даже поверил, что он испугался страшной цифры, если бы он сам не писал многократно про тестирование банков. Он прекрасно знает, что тестирование проводится как по нейтральному сценарию, так и по максимально негативному, который могут придумать. Банки проверяют, в том числе, и на способность выдержать серьезную девальвацию. Это не значит, что такой курс ожидают.
Тот факт, что автомобили тестируют на безопасность при лобовом столкновении на скорости 64 кмч совсем не означает, что все автомобили будут так разбиты.