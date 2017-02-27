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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 230423052306230723082309>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  knoppixx написав:Вони в банківські стрес тести в 2020- закладають курс 42!

Известный мастер провокации.
Я бы даже поверил, что он испугался страшной цифры, если бы он сам не писал многократно про тестирование банков. Он прекрасно знает, что тестирование проводится как по нейтральному сценарию, так и по максимально негативному, который могут придумать. Банки проверяют, в том числе, и на способность выдержать серьезную девальвацию. Это не значит, что такой курс ожидают.

Тот факт, что автомобили тестируют на безопасность при лобовом столкновении на скорости 64 кмч совсем не означает, что все автомобили будут так разбиты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:10

  asti написав:
  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)


уже 25.6 менялы
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:09

  proftpd66 написав:
  asti написав:
  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)
Уже 25.6 менялы
я вам за межбанк говорю//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:20

  proftpd66 написав:
  asti написав:
  KOKS написав:из за формулы штанмайера боюсь завтра на 28 улетим
25 максимум//)


уже 25.6 менялы

24.85 в tas2u - ещё можно успеть тем, кто зазевался
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....ні ху-ху собі, ранішній ЧР завдає жару!
... у Лева 00/35.....а на вікнах - і ще на пару коп. більше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:38

  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

А, ось воно чого курс розвернувся!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:45

Долярчик слово вміє тримати!

  jj1981ua написав:
  Автор77 написав:Зеленый при всех его минусах, при том,что существует фактор Бени и прочее - реально последняя надежда для страны.Последняя надежда выползти из экономического болота..

Зря вы так.
Завтра солнце снова взойдет. Оно всегда так делает. Будут еще шансы и президенты.
А с этим было сразу понятно - пиар это важно, но экономику пиаром не изменить.

... не знаю, не знаю..... але, якщо "щось піде не так" - я більше на виборчу дільницю - ні ногою!!!
... ну, хіба, ще Месія зійде з неба....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:50

Долярчик
А как дышал, как дышал... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:51

  Долярчик написав:... не знаю, не знаю..... але, якщо "щось піде не так" - я більше на виборчу дільницю - ні ногою!!!
... ну, хіба, ще Месія зійде з неба....

Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:51

  Qwerty написав:
  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

А, ось воно чого курс розвернувся!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .... полосатий ексПьорд! :mrgreen:
- флюгер! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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