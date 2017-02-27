- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:10
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:14
А я підтримую Долярчика.
Все має бути Ок.
І почнемо з того, що як тільки НБУ перестане гратися в Скрутж Макдака курс стабілізується в районі 25,хоча б тимчасово на якийсь період.
Заливка - запросто стане курс МБ, а ЧР трохи посмикається артистично, аж поки ті в кого руки дрижать біля вікон обмінок не перебіжуть стадом оленів і також зменшить маржу з 80 коп. до традиційних 10-15 коп.
Що стосується економіки та політики, поки що я не бачу жодної серйозної помилки команди.
Перш за все вони досить гнучкі, як тільки бачать, що є небезпека незприйняття навіть меншістю в 10-15% - дають крок назад.
З другого боку - ті ,що незприймають це лише 10-15% суспільства, але саме через цю меньшість плюс через олігархічий фактор ми не побачимо мега-ривка та курси 22-23 в оглядовому майбутньому.Тобто поляками ми не станемо.
Але, в цілому як там в пісні - "все буде добре".
Ну а курси, ну що ж не заслужили ми поки що стабільної та передбачуваної більш менш національної валюти, я про це ще багато сторінок тому писав, коли багато хто на тестування курсу 20 націлився.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23
Гугл транслейт с русского?
Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:35
Це підключилося стадо парнокопитних
Трохи обломно в таких умовах на ринок виходити.
А тому очікуємо НБУ, яке надає
трохи оленям по пиці.
"О́лень (Cervus) — рід ссавців родини оленевих (Cervidae), велика жуйна тварина (свійська та дика) із гілчастими рогами і коротким хвостом".
Я вчора розмовляв з директором Чукотки,
Він просив , а я налив йому в стаканчик водки.
Ми дивились в мікроскоп строєніє генів
Я дивився на дівчат, а думав про оленів.
Там дівчата, де олені красиві не голені
Дивні створіння без мозгів і без коріння.
Олені, олені не бриті і не голені, - олені..................
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
подскок дохлой кошки через две недели ид'м потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 02 жов, 2019 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:36
Автор77 поглядим. форекс на открытии 24.755 харьков поднял прием на .40
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