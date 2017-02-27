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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23052306230723082309>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Fedor написав:А как дышал, как дышал

  p_vovk74 написав:Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?

- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Хмельницкий обменки светят 25.6
Oleg_Sa
 
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И по Киеву обменки подняли набор до 25.15
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:10

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий обменки светят 25.6

Покупка или продажа ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:14

  Долярчик написав:
  Fedor написав:А как дышал, как дышал

  p_vovk74 написав:Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?

- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!! :lol:



А я підтримую Долярчика.

Все має бути Ок.

І почнемо з того, що як тільки НБУ перестане гратися в Скрутж Макдака курс стабілізується в районі 25,хоча б тимчасово на якийсь період.

Заливка - запросто стане курс МБ, а ЧР трохи посмикається артистично, аж поки ті в кого руки дрижать біля вікон обмінок не перебіжуть стадом оленів і також зменшить маржу з 80 коп. до традиційних 10-15 коп.

Що стосується економіки та політики, поки що я не бачу жодної серйозної помилки команди.
Перш за все вони досить гнучкі, як тільки бачать, що є небезпека незприйняття навіть меншістю в 10-15% - дають крок назад.
З другого боку - ті ,що незприймають це лише 10-15% суспільства, але саме через цю меньшість плюс через олігархічий фактор ми не побачимо мега-ривка та курси 22-23 в оглядовому майбутньому.Тобто поляками ми не станемо.
Але, в цілому як там в пісні - "все буде добре".

Ну а курси, ну що ж не заслужили ми поки що стабільної та передбачуваної більш менш національної валюти, я про це ще багато сторінок тому писав, коли багато хто на тестування курсу 20 націлився.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23

  Автор77 написав:
  Долярчик написав:
  Fedor написав:А как дышал, как дышал

  p_vovk74 написав:Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?

- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!! :lol:



А я підтримую Долярчика.

Все має бути Ок.

І почнемо з того, що як тільки НБУ перестане гратися в Скрутж Макдака курс стабілізується в районі 25,хоча б тимчасово на якийсь період.

Що стосується економіки та політики, поки що я не бачу жодної серйозної помилки команди.
Перш за все вони досить гнучкі, як тільки бачать, що є небезпека незприйняття навіть меншістю в 10-15% - дають крок назад.
З другого боку - ті ,що незприймають це лише 10-15% суспільства, але саме через цю меньшість плюс через олігархічий фактор ми не побачимо мега-ривка та курси 22-23 в оглядовому майбутньому.Тобто поляками ми не станемо.
Але, в цілому як там в пісні - "все буде добре".

Ну а курси, ну що ж не заслужили ми поки що стабільної та передбачуваної більш менш національної валюти, я про це ще багато сторінок тому писав, коли багато хто на тестування курсу 20 націлився.

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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

харьков Зображення
уже .35 набор
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:35

  Яша написав:харьков Зображення
уже .35 набор



Це підключилося стадо парнокопитних :?

Трохи обломно в таких умовах на ринок виходити.

А тому очікуємо НБУ, яке надає

трохи оленям по пиці. :D


"О́лень (Cervus) — рід ссавців родини оленевих (Cervidae), велика жуйна тварина (свійська та дика) із гілчастими рогами і коротким хвостом".


Я вчора розмовляв з директором Чукотки,
Він просив , а я налив йому в стаканчик водки.
Ми дивились в мікроскоп строєніє генів
Я дивився на дівчат, а думав про оленів.

Там дівчата, де олені красиві не голені
Дивні створіння без мозгів і без коріння.
Олені, олені не бриті і не голені, - олені.................. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскок дохлой кошки через две недели ид'м потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 02 жов, 2019 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:36

Автор77 поглядим. форекс на открытии 24.755 харьков поднял прием на .40
Яша
 
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