Додано: Сер 02 жов, 2019 08:14

Долярчик написав: Fedor написав: А как дышал, как дышал А как дышал, как дышал

p_vovk74 написав: Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет? Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?

- це, якщо "щось піде не так"!!!

- висновок зроблю через рік!

- але все буде добре!!! - це, якщо "щось піде не так"!!!- висновок зроблю через рік!- але все буде добре!!!

А я підтримую Долярчика.Все має бути Ок.І почнемо з того, що як тільки НБУ перестане гратися в Скрутж Макдака курс стабілізується в районі 25,хоча б тимчасово на якийсь період.Заливка - запросто стане курс МБ, а ЧР трохи посмикається артистично, аж поки ті в кого руки дрижать біля вікон обмінок не перебіжуть стадом оленів і також зменшить маржу з 80 коп. до традиційних 10-15 коп.Що стосується економіки та політики, поки що я не бачу жодної серйозної помилки команди.Перш за все вони досить гнучкі, як тільки бачать, що є небезпека незприйняття навіть меншістю в 10-15% - дають крок назад.З другого боку - ті ,що незприймають це лише 10-15% суспільства, але саме через цю меньшість плюс через олігархічий фактор ми не побачимо мега-ривка та курси 22-23 в оглядовому майбутньому.Тобто поляками ми не станемо.Але, в цілому як там в пісні - "все буде добре".Ну а курси, ну що ж не заслужили ми поки що стабільної та передбачуваної більш менш національної валюти, я про це ще багато сторінок тому писав, коли багато хто на тестування курсу 20 націлився.