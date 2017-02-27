09:36 КУПЛЮ 24 000USD ПО 26.00 +380 (99) 555-xxxxКиїв Сергей
Однако...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
09:36 КУПЛЮ 24 000USD ПО 26.00 +380 (99) 555-xxxxКиїв Сергей
Однако...
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40
подскок дохлой кошки
через две недели идём потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
ЗВР огромны, ОВДП как горячие пирожки расхватывают, заробитчане наливают через край валютой закрома родины
долар никомунепотрибный
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 02 жов, 2019 08:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
думаю карточные счета конвертнули,сейчас интересна ситуация в кассах банков.есть же еще текущие счета. потная ладошка-ручонка валютчика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:43
Баксик,история повторяется.
1913 год. Жандарм волокет революционера в тюрьму.
1917 год. Революционер волокет жандарма в тюрьму.
1937 год. Оба на Колыме.
1977 год. Идёт старенький жандарм и видит, как старенький революционер на углу семечками торгует. Жандарм подходит и спрашивает: " Ну и что, царь-батюшка тебе семечками мешал торговать?"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
после 11-00 пойдет саморазогрев.заливать нбу наверное не будет,разве,что через вассалов. рынок должен переварить шальную гривну,потом логичен выход нацбанка.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47
Если ожидали среднегодовой курс 28+ - какие еще могли быть варианты?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
покупать по 25.7 сейчас - это случай еще хуже чем снимать кредитные деньги с кредитной карты в банкомате.
Когда есть куча банков с 25 и 25.3, а то и ниже.
Плюс онлайн конвертация.
Дивный народ.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 жов, 2019 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ открытие
24.99 на 24.70
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