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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2306230723082309>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

09:36 КУПЛЮ 24 000USD ПО 26.00 +380 (99) 555-xxxxКиїв Сергей
Однако...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40

подскок дохлой кошки
через две недели идём потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
ЗВР огромны, ОВДП как горячие пирожки расхватывают, заробитчане наливают через край валютой закрома родины
долар никомунепотрибный
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 02 жов, 2019 08:44, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думаю карточные счета конвертнули,сейчас интересна ситуация в кассах банков.есть же еще текущие счета. потная ладошка-ручонка валютчика.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:41

kwon
Хмельницкий обменки уже по 25.7 на продажу светят.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:43

  Долярчик написав:
  Fedor написав:А как дышал, как дышал

  p_vovk74 написав:Так был же ваш мессия полгода назад! Это же был ваш выбор. Разве нет?

- це, якщо "щось піде не так"!!!
- висновок зроблю через рік!
- але все буде добре!!! :lol:

Баксик,история повторяется.

1913 год. Жандарм волокет революционера в тюрьму.
1917 год. Революционер волокет жандарма в тюрьму.
1937 год. Оба на Колыме.
1977 год. Идёт старенький жандарм и видит, как старенький революционер на углу семечками торгует. Жандарм подходит и спрашивает: " Ну и что, царь-батюшка тебе семечками мешал торговать?"
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

после 11-00 пойдет саморазогрев.заливать нбу наверное не будет,разве,что через вассалов. рынок должен переварить шальную гривну,потом логичен выход нацбанка.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47

  zzzzzz написав:Доходы бюджета в сентябре ниже плана на 5,3 млрд.грн (-7,3% от плана )
За 9 месяцев ниже плана на 37,3 млрд.грн ( -4,8% от плана )

Если ожидали среднегодовой курс 28+ - какие еще могли быть варианты?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47

  Yuri_61 написав:подскок дохлой кошки
через две недели идём потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
ЗВР огромны, ОВДП как горячие пирожки расхватывают, заробитчане наливают через край валютой закрома родины
долар никомунепотрибный
мужик,тебе реально к доктору надо.ещё 20 раз отредактируй и успокойся.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покупать по 25.7 сейчас - это случай еще хуже чем снимать кредитные деньги с кредитной карты в банкомате.
Когда есть куча банков с 25 и 25.3, а то и ниже.
Плюс онлайн конвертация.

Дивный народ. :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 жов, 2019 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ открытие
24.99 на 24.70
Любопытный
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