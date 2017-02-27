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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2306230723082309

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

форекс 24.82
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:49

  Яша написав:
  Yuri_61 написав:подскок дохлой кошки
через две недели идём потихоньку к сентябрю 2020 г на 16.0
ЗВР огромны, ОВДП как горячие пирожки расхватывают, заробитчане наливают через край валютой закрома родины
долар никомунепотрибный
мужик,тебе реально к доктору надо.ещё 20 раз отредактируй и успокойся.

это на радостях истерика, он в зеленом вагоне плотно сидит :mrgreen:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:50

kwon да весь форум это знает.заговаривает курс,чтоб обратно не пошёл :D
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:59

СередньоМісячна


Вітаюсь совсіма.

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830
01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155


СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця і якось ДУЖЕ ДУЖЕ СИЛЬНО для вересня. Вона найменьша за останні 3 роки в цьому місяці. Хоча на те, 24,719826 грн/$ - є РЕКОРД по всіх місяцях за три роки :!:.

В вересні як 2017, так і 2018 навпаки 2019 року ЦЯ ВЕЛИЧИНА РОСЛА.

Оберти теж ЧУТТЄВО виросли по відношенню до попереднього місяця і на другому місці в цому році за обсягом.

у ДержОрганів валюти досить для виконання зобовʼязань цього року. Можно трохи притормозити з новими продажами ОВДП. Валютні і пʼятирічні ОВДП згорнули. Що буде з піковими виплатами наступного року, побачимо в новому бюджеті, а до того, можно дати підрости курсу валюти! ОВДП купляють, коли гривня зростає. Треба набрати трошки валюті, щоб було куди падати наступного року. :roll:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 жов, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:01

Межбанк +19 коп с открытия

24,82/24,85
Живите своим умом!
zzzzzz
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