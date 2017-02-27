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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23092310231123122313>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:43

  KOKS написав:25.2 спекули уже минимум ШОК!

Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:44

  vitaliian написав:какую доходность получат нерезы слившие доллар по 24,20 и через полгода откупившиеся по 27,50
а через пять лет перевложившиеся под 8%, не считали??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45

  asti написав:
  Senkiv написав:ну що, пора зливати, чи ще ні??
відсотків 20 для початку...

Після зливів не заходили назад?
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45

  yuri_m написав:
  KOKS написав:25.2 спекули уже минимум ШОК!

Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...
хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45

  yuri_m написав:
  KOKS написав:25.2 спекули уже минимум ШОК!

Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...

Печально кто слился по 24. Пару дней и уже 25.7
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:46

  twin написав:
  asti написав:
  Senkiv написав:ну що, пора зливати, чи ще ні??
відсотків 20 для початку...
Після зливів не заходили назад?
дивне питання...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Oleg_Sa написав:Печально кто слился по 24.

А хто їм дохтор? Не було об'єктивних передумов такого курсу. Навіть ящо зрівняти середню зарплату в доларах з імпортом на душу в нас, і в сусідів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:51

  asti написав:хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!

Зачем сливаться? Падать начали с 26.50. Вот и считайте: с 26.50 до 24 - 2.50, теперь надо отрасти на 2.50*2=5.00, т.е. до 29. На подходе к 28.50-29 и будем думать о сливе. А пока пусть лежат себе спокойно "никому не нужные зеленые бумажки". 8) Межбанк подрос еще на 20 копеек, остановки роста не видно.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:
  asti написав:хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!

Зачем сливаться? Падать начали с 26.50. Вот и считайте: с 26.50 до 24 - 2.50, теперь надо отрасти на 2.50*2=5.00, т.е. до 29. На подходе к 28.50-29 и будем думать о сливе. А пока пусть лежат себе спокойно "никому не нужные зеленые бумажки". 8) Межбанк подрос еще на 20 копеек, остановки роста не видно.
Поддержу
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:59

Странно, прошел час с открытия. Межбанк стоит на месте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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