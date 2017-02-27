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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:43
KOKS написав:
25.2 спекули уже минимум ШОК!
Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...
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yuri_m
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:44
vitaliian написав:
какую доходность получат нерезы слившие доллар по 24,20 и через полгода откупившиеся по 27,50
а через пять лет перевложившиеся под 8%, не считали??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45
asti написав: Senkiv написав:
ну що, пора зливати, чи ще ні??
відсотків 20 для початку...
Після зливів не заходили назад?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45
yuri_m написав: KOKS написав:
25.2 спекули уже минимум ШОК!
Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...
хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45
yuri_m написав: KOKS написав:
25.2 спекули уже минимум ШОК!
Это еще не шок, а только начало! На сейчас уже 25.50/25.70. Привет гривнепатриотам...
Печально кто слился по 24. Пару дней и уже 25.7
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:46
twin написав: asti написав: Senkiv написав:
ну що, пора зливати, чи ще ні??
відсотків 20 для початку...
Після зливів не заходили назад?
дивне питання...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:48
Oleg_Sa написав:
Печально кто слился по 24.
А хто їм дохтор? Не було об'єктивних передумов такого курсу. Навіть ящо зрівняти середню зарплату в доларах з імпортом на душу в нас, і в сусідів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:51
asti написав:
хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!
Зачем сливаться? Падать начали с 26.50. Вот и считайте: с 26.50 до 24 - 2.50, теперь надо отрасти на 2.50*2=5.00, т.е. до 29. На подходе к 28.50-29 и будем думать о сливе. А пока пусть лежат себе спокойно "никому не нужные зеленые бумажки".
Межбанк подрос еще на 20 копеек, остановки роста не видно.
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yuri_m
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:53
yuri_m написав: asti написав:
хватит уже приветы тут раздавать, сливайтесь!
Зачем сливаться? Падать начали с 26.50. Вот и считайте: с 26.50 до 24 - 2.50, теперь надо отрасти на 2.50*2=5.00, т.е. до 29. На подходе к 28.50-29 и будем думать о сливе. А пока пусть лежат себе спокойно "никому не нужные зеленые бумажки".
Межбанк подрос еще на 20 копеек, остановки роста не видно.
Поддержу
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portoz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:59
Странно, прошел час с открытия. Межбанк стоит на месте.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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