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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не зря през и премьер в НБУ заезжали. Явно щелбанов надавали за такую просадку курса, что бюджет не выполняется.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:03
zzzzzz так падал же также- упал с утра и стоит до вечера.крутят,черти,как хотят
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:05
Это рынок, он должен гулять . Как говорил ДС "рынок дышит"
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В минувшую среду - когда я написал о смене тренда , мне показалось что это вершина театра абсурда - доллар по 24.На выходные очень комфортно скупил около 4 тыс. евро в обменках.
Нет ну я понимал - ожидания оптимизм и все такое.
Но все-таки курсы - это фундаменталка.
А фундаменталка такова:
1.Реальный суперрывок в развитии экономики возможен лишь в одном единственном случае - разруление ситуации на востоке. Будет сложно, вчера мы увидили внутренее сопротивление. А значит ,скорее всего увидим курс 28, как минимум.
2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.
3.Система не меняется. Монополии,олигархи, ну и мелочь пузатая типа Розетки ,жирующая на контрабасе,привыкшая годами вместо налогов кукишь в бюджет засовывать.
А значит - те же 28 - еще не самый высокий уровень по факту.
4.Земельный вопрос,это повышательный для гривны фактор был и остается - но он может пройти как пройшла у нас приватизация по-украински в свое время, так что не факт, что он на чаше весов перевесит менталитет тысяч людей, привыкших воровать,схемничать,фармазонить. А значит, земля просто не даст нам уйти ракетой на 40-45, что было у нас в перспективе еще пол-годика назад. Т.е. 28 получается для начала равновесный курсец.
5.Сам на 100% в еврике. Но сегодня 2-е число и у меня поступает немного лишней свежей гривны. Покупать под стук копыт с маржой едва ли не 1 гривна - не вижу смысла. Подожду немного.Но все равно нужен будет еврик.Посмотрим на каком курсе придется откупаться октябрьской гривной.С евро-долларом также не все понятно, если еврик вернется к среднему за последние годы, то можем улететь по еврику и к тридцатке.Одним словом,ушки должны быть на макушке.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
25,00-25,20 на покупку/ 25,80-26,05 на продажу
Запорожье
Хорошо летим)
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:10
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14
"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.
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