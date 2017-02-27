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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2310231123122313>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не зря през и премьер в НБУ заезжали. Явно щелбанов надавали за такую просадку курса, что бюджет не выполняется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:03

asti
Чому?
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:03

zzzzzz так падал же также- упал с утра и стоит до вечера.крутят,черти,как хотят
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:05

  Яша написав:zzzzzz так падал же также- упал с утра и стоит до вечера.крутят,черти,как хотят

Это рынок, он должен гулять . Как говорил ДС "рынок дышит"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В минувшую среду - когда я написал о смене тренда , мне показалось что это вершина театра абсурда - доллар по 24.На выходные очень комфортно скупил около 4 тыс. евро в обменках.

Нет ну я понимал - ожидания оптимизм и все такое.
Но все-таки курсы - это фундаменталка.
А фундаменталка такова:

1.Реальный суперрывок в развитии экономики возможен лишь в одном единственном случае - разруление ситуации на востоке. Будет сложно, вчера мы увидили внутренее сопротивление. А значит ,скорее всего увидим курс 28, как минимум.

2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

3.Система не меняется. Монополии,олигархи, ну и мелочь пузатая типа Розетки ,жирующая на контрабасе,привыкшая годами вместо налогов кукишь в бюджет засовывать.
А значит - те же 28 - еще не самый высокий уровень по факту.

4.Земельный вопрос,это повышательный для гривны фактор был и остается - но он может пройти как пройшла у нас приватизация по-украински в свое время, так что не факт, что он на чаше весов перевесит менталитет тысяч людей, привыкших воровать,схемничать,фармазонить. А значит, земля просто не даст нам уйти ракетой на 40-45, что было у нас в перспективе еще пол-годика назад. Т.е. 28 получается для начала равновесный курсец.

5.Сам на 100% в еврике. Но сегодня 2-е число и у меня поступает немного лишней свежей гривны. Покупать под стук копыт с маржой едва ли не 1 гривна - не вижу смысла. Подожду немного.Но все равно нужен будет еврик.Посмотрим на каком курсе придется откупаться октябрьской гривной.С евро-долларом также не все понятно, если еврик вернется к среднему за последние годы, то можем улететь по еврику и к тридцатке.Одним словом,ушки должны быть на макушке.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25,00-25,20 на покупку/ 25,80-26,05 на продажу :D
Запорожье
Хорошо летим)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07

  twin написав:asti
Чому?
зазвичай ті хто зливає потім відкупляє...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  zzzzzz написав:Странно, прошел час с открытия. Межбанк стоит на месте.

Напевно НБУ під Штайнмайєра лиє ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12

  zzzzzz написав:Странно, прошел час с открытия. Межбанк стоит на месте.

продавцы не спешат продавать валюту когда курс растет на 1 грн в день
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14

  Автор77 написав:2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.
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