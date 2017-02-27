Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07

В минувшую среду - когда я написал о смене тренда , мне показалось что это вершина театра абсурда - доллар по 24.На выходные очень комфортно скупил около 4 тыс. евро в обменках.



Нет ну я понимал - ожидания оптимизм и все такое.

Но все-таки курсы - это фундаменталка.

А фундаменталка такова:



1.Реальный суперрывок в развитии экономики возможен лишь в одном единственном случае - разруление ситуации на востоке. Будет сложно, вчера мы увидили внутренее сопротивление. А значит ,скорее всего увидим курс 28, как минимум.



2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.



3.Система не меняется. Монополии,олигархи, ну и мелочь пузатая типа Розетки ,жирующая на контрабасе,привыкшая годами вместо налогов кукишь в бюджет засовывать.

А значит - те же 28 - еще не самый высокий уровень по факту.



4.Земельный вопрос,это повышательный для гривны фактор был и остается - но он может пройти как пройшла у нас приватизация по-украински в свое время, так что не факт, что он на чаше весов перевесит менталитет тысяч людей, привыкших воровать,схемничать,фармазонить. А значит, земля просто не даст нам уйти ракетой на 40-45, что было у нас в перспективе еще пол-годика назад. Т.е. 28 получается для начала равновесный курсец.



5.Сам на 100% в еврике. Но сегодня 2-е число и у меня поступает немного лишней свежей гривны. Покупать под стук копыт с маржой едва ли не 1 гривна - не вижу смысла. Подожду немного.Но все равно нужен будет еврик.Посмотрим на каком курсе придется откупаться октябрьской гривной.С евро-долларом также не все понятно, если еврик вернется к среднему за последние годы, то можем улететь по еврику и к тридцатке.Одним словом,ушки должны быть на макушке.