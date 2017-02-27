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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2310231123122313

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 250
Не нижче 24.50
48%
119
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну если НБУ не диверсанты, то просто обязаны немедленно выйти и надавать пинков парнокопытным,ну ,или по рогам им настучать.

25 на прием.
25-20 25-25 на отдачу на ЧР - так должно быть при грамотной заливке.

Это не значит, что потом курс не пойдет вверх, но будет возможность немного откупиться желающим.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:17

Автор77
откупятся па 26 :mrgreen:
песиміст-це добре поінформований оптиміст :mrgreen:
ялта
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:20

  vladimir07 написав:
  Автор77 написав:2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.


Согласен с вами. Сравнительно копеечные доходы.
Но все относительно.
Тех же "Розеток" - по сути паразитов-опарышей по стране тысячи, все вместе они и курс раскручивают и страну в статусе полунищенки держат.
Но, реальные бабки конечно в карманах огранизованных преступных груп лежат,которые у нас скромно называют олигархическими.
А реальные ПИИ возможны только в случае если разберутся с твердолобыми и разрулят ситуацию.

Так что до стабильности накцвалюты еще далеко.

Ну и недооценивайте влияние на курс черных бабок от бурштына,РОзеток и т.п.

А по игровикам я несколько раз видел как они касу снимают вечером - просто приходят с огромной хозяйственной сумкой и забивают ее пачками денег.
Простой таксист там может несколько штук баксов за вечер проиграть.Еще помню - как возле малюсенького затрапезного салона в маленьком городке- автомашина на тротуаре стояла,перевязанная огромным бантом, это они ее разыгрывали среди проигравшихся в лотерейку.А теперь представьте - какие суммы в валюте в Киеве ,или во Львове крутятся.

Просто обычному украинцу сложно понять, что в стране очень много людей имеющих доход -
хозяйственную сумку денег ,но не за месяц, а за один день.

200 тыс. грн. в месяц - это для многих в этой стране - самой нижней гранью нищеты считается.

Паралельный мир просто.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:26

  Автор77 написав:
  vladimir07 написав:
  Автор77 написав:2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.


Согласен с вами. Сравнительно копеечные доходы.
Но все относительно.
Тех же "Розеток" - по сути паразитов-опарышей по стране тысячи, все вместе они и курс раскручивают и страну в статусе полунищенки держат.
Но, реальные бабки конечно в карманах огранизованных преступных груп лежат,которые у нас скромно называют олигархическими.
А реальные ПИИ возможны только в случае если разберутся с твердолобыми и разрулят ситуацию.

Так что до стабильности накцвалюты еще далеко.



Були баригі-марадьори, тепер будуть паразіти-апариши ? А завтра який ярлик навішаєш - врєдітєлі-антізельонщікі ?
Востаннє редагувалось maxprofit в Сер 02 жов, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.. то капець :)
- хтось в кедах...
- хтось на роликах...
- хтось вириває волося у "важкодоступних місцях" :)

... і лише Долярчик - спокійний, як удав! :)
- спокійно позіхає на своїх гривневих депозитах..... і думає, що ще трошки і не потрібно буде перекладати на рік отих 30% скирди долародепозитів!
... почну трошки вовтузитись з долярами при курсі близько 26,5
...а покищо, поспостерігаю, як парнокопитні відкуповують доляр взад, який ще тиждень тому був ну зооооовсім #нікомунепотрібний! :)

п. с.
... хотів написати: "... а звідки ж у вас гривня з'явилася?"
- але ж згадав, що ви ж поспускали пА 24,20-24,5!
- тож давайте далі, по зебрі - "скупайтесь, глупци!" ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Мб 24.86
Походу уже завтра выдохнутся олени
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:33

  Moneta написав:Мб 24.86
Походу уже завтра выдохнутся олени

Да не понятно. Может ближе к полудню будет движение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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