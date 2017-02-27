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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:15
Ну если НБУ не диверсанты, то просто обязаны немедленно выйти и надавать пинков парнокопытным,ну ,или по рогам им настучать.
25 на прием.
25-20 25-25 на отдачу на ЧР - так должно быть при грамотной заливке.
Это не значит, что потом курс не пойдет вверх, но будет возможность немного откупиться желающим.
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Автор77
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:17
Автор77
откупятся па 26
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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ялта
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:20
vladimir07 написав:
Автор77 написав:
2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.
"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.
Согласен с вами. Сравнительно копеечные доходы.
Но все относительно.
Тех же "Розеток" - по сути паразитов-опарышей по стране тысячи, все вместе они и курс раскручивают и страну в статусе полунищенки держат.
Но, реальные бабки конечно в карманах огранизованных преступных груп лежат,которые у нас скромно называют олигархическими.
А реальные ПИИ возможны только в случае если разберутся с твердолобыми и разрулят ситуацию.
Так что до стабильности накцвалюты еще далеко.
Ну и недооценивайте влияние на курс черных бабок от бурштына,РОзеток и т.п.
А по игровикам я несколько раз видел как они касу снимают вечером - просто приходят с огромной хозяйственной сумкой и забивают ее пачками денег.
Простой таксист там может несколько штук баксов за вечер проиграть.Еще помню - как возле малюсенького затрапезного салона в маленьком городке- автомашина на тротуаре стояла,перевязанная огромным бантом, это они ее разыгрывали среди проигравшихся в лотерейку.А теперь представьте - какие суммы в валюте в Киеве ,или во Львове крутятся.
Просто обычному украинцу сложно понять, что в стране очень много людей имеющих доход -
хозяйственную сумку денег ,но не за месяц, а за один день.
200 тыс. грн. в месяц - это для многих в этой стране - самой нижней гранью нищеты считается.
Паралельный мир просто.
Востаннє редагувалось Автор77
в Сер 02 жов, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:26
Автор77 написав: vladimir07 написав:
Автор77 написав:
2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.
"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.
Согласен с вами. Сравнительно копеечные доходы.
Но все относительно.
Тех же "Розеток" - по сути паразитов-опарышей по стране тысячи, все вместе они и курс раскручивают и страну в статусе полунищенки держат.
Но, реальные бабки конечно в карманах огранизованных преступных груп лежат,которые у нас скромно называют олигархическими.
А реальные ПИИ возможны только в случае если разберутся с твердолобыми и разрулят ситуацию.
Так что до стабильности накцвалюты еще далеко.
Були баригі-марадьори, тепер будуть паразіти-апариши ? А завтра який ярлик навішаєш - врєдітєлі-антізельонщікі ?
Востаннє редагувалось maxprofit
в Сер 02 жов, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29
.. то капець
- хтось в кедах...
- хтось на роликах...
- хтось вириває волося у "важкодоступних місцях"
... і лише Долярчик - спокійний, як удав!
- спокійно позіхає на своїх гривневих депозитах..... і думає, що ще трошки і не потрібно буде перекладати на рік отих 30% скирди долародепозитів!
... почну трошки вовтузитись з долярами при курсі близько 26,5
...а покищо, поспостерігаю, як парнокопитні відкуповують доляр взад, який ще тиждень тому був ну зооооовсім #нікомунепотрібний!
п. с.
... хотів написати: "... а звідки ж у вас гривня з'явилася?"
- але ж згадав, що ви ж поспускали пА 24,20-24,5!
- тож давайте далі, по зебрі - "скупайтесь, глупци!" ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29
Мб 24.86
Походу уже завтра выдохнутся олени
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Moneta
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:33
Moneta написав:
Мб 24.86
Походу уже завтра выдохнутся олени
Да не понятно. Может ближе к полудню будет движение.
Живите своим умом!
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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