Додано: Сер 02 жов, 2019 10:20

vladimir07 написав: Автор77 написав: 2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

2.То,что наконец хотя бы заговорили об игровиках, о неуплате налогов,о бурштыне и т.п. - это как лучик света на самом дела, но ведь надо еще реализовать все это и непонятно как оно пройдет, а значит те же 28 на горизонте - пока не разобрались.

"Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет. "Важнейшие" отрасли. С них копье пойдет в бюджет, вообще если пойдет.

Согласен с вами. Сравнительно копеечные доходы.Но все относительно.Тех же "Розеток" - по сути паразитов-опарышей по стране тысячи, все вместе они и курс раскручивают и страну в статусе полунищенки держат.Но, реальные бабки конечно в карманах огранизованных преступных груп лежат,которые у нас скромно называют олигархическими.А реальные ПИИ возможны только в случае если разберутся с твердолобыми и разрулят ситуацию.Так что до стабильности накцвалюты еще далеко.Ну и недооценивайте влияние на курс черных бабок от бурштына,РОзеток и т.п.А по игровикам я несколько раз видел как они касу снимают вечером - просто приходят с огромной хозяйственной сумкой и забивают ее пачками денег.Простой таксист там может несколько штук баксов за вечер проиграть.Еще помню - как возле малюсенького затрапезного салона в маленьком городке- автомашина на тротуаре стояла,перевязанная огромным бантом, это они ее разыгрывали среди проигравшихся в лотерейку.А теперь представьте - какие суммы в валюте в Киеве ,или во Львове крутятся.Просто обычному украинцу сложно понять, что в стране очень много людей имеющих доход -хозяйственную сумку денег ,но не за месяц, а за один день.200 тыс. грн. в месяц - это для многих в этой стране - самой нижней гранью нищеты считается.Паралельный мир просто.