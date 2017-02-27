Додано: Сер 02 жов, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

02.10.2019....................2483,4937

Доллар прибавил 28 копеек.

Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред.

НБУ вчера на рынок не выходил. Хоть по графику и были точки для заливки, а применявшаяся ранее дневная норма колебаний (30 коп.) была превышена, рынок справился сам. Учитывая, что основной рост произошел до 10 утра, вчерашнюю торговлю можно с натяжкой назвать сбалансированной.

Коррсчета немного подросли. Как и вчера, конкурировали снижение объема суточных сертификатов и пылесос казначейства. Сертификаты опять победили.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

30.09.2019

Усього, млн дол. США 355.9

Обороты чистые, без участия НБУ.

Обороты, по сравнению с пятницей, выросли и достигли весьма приличного для понедельника значения. Но мы помним, что последние 2 недели обороты проседали в середине недели.