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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23132314231523162317 ... 2320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 252
Не нижче 24.50
48%
121
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:18

  vitaliian написав:
  kivin написав:
  Долярчик написав:35/93 сильно!
- сильно, напевно, рогами штурмують обмінки! :)


на леси очередь стоит(

люди странные по 24,20 не брали по 25,70 очередь стоит.
Наш народ дешевку не покупает.

парнокопытное реагирует только на смену тренда, догоняя паровоз, шонеясно? :mrgreen:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:24

  zzzzzz написав:Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было :mrgreen:
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.

Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.10.2019....................2483,4937
Доллар прибавил 28 копеек.
Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред.
НБУ вчера на рынок не выходил. Хоть по графику и были точки для заливки, а применявшаяся ранее дневная норма колебаний (30 коп.) была превышена, рынок справился сам. Учитывая, что основной рост произошел до 10 утра, вчерашнюю торговлю можно с натяжкой назвать сбалансированной.
Коррсчета немного подросли. Как и вчера, конкурировали снижение объема суточных сертификатов и пылесос казначейства. Сертификаты опять победили.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.09.2019
Усього, млн дол. США 355.9
Обороты чистые, без участия НБУ.
Обороты, по сравнению с пятницей, выросли и достигли весьма приличного для понедельника значения. Но мы помним, что последние 2 недели обороты проседали в середине недели.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:26

  Vint написав:не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)

Где-то мы уже это слышали...Не купившие по 27.3 будут завидовать тем, кто уже купил))
antonpashko2710
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27

  Vint написав:не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)

МБ летит дальше без остановки
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было :mrgreen:
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.

Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.

Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было :mrgreen:
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.

Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.

ага, а дно было зашифровано в самом названии сервиса П24, кто не понял - Беня не виноват :lol:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:32

Скинув американця 25.55,куплений 25.30 в серпні

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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