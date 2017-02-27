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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:18
vitaliian написав: kivin написав: Долярчик написав:
35/93 сильно!
- сильно, напевно, рогами штурмують обмінки!
на леси очередь стоит(
люди странные по 24,20 не брали по 25,70 очередь стоит.
Наш народ дешевку не покупает.
парнокопытное реагирует только на смену тренда, догоняя паровоз, шонеясно?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:20
не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)
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Vint
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:24
zzzzzz написав:
Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.
Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.
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yuri_m
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.10.2019....................2483,4937
Доллар прибавил 28 копеек.
Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред.
НБУ вчера на рынок не выходил. Хоть по графику и были точки для заливки, а применявшаяся ранее дневная норма колебаний (30 коп.) была превышена, рынок справился сам. Учитывая, что основной рост произошел до 10 утра, вчерашнюю торговлю можно с натяжкой назвать сбалансированной.
Коррсчета немного подросли. Как и вчера, конкурировали снижение объема суточных сертификатов и пылесос казначейства. Сертификаты опять победили.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.09.2019
Усього, млн дол. США 355.9
Обороты чистые, без участия НБУ.
Обороты, по сравнению с пятницей, выросли и достигли весьма приличного для понедельника значения. Но мы помним, что последние 2 недели обороты проседали в середине недели.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:26
Vint написав:
не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)
Где-то мы уже это слышали...Не купившие по 27.3 будут завидовать тем, кто уже купил))
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27
Vint написав:
не купившие по 25.7 скоро будут завидовать купившим)
МБ летит дальше без остановки
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kivin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27
yuri_m написав: zzzzzz написав:
Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.
Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.
Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28
yuri_m написав: zzzzzz написав:
Почему никому не надо была, надо была, просто патронов не было
С 1 числа патроны подвезли, и курс двинулся.
Не в патронах дело. Вот как только ни полоскали тех же Пороха, Яценюка, и Гонтареву за курс в 2014-2015 годах. Ну так они хоть не палились так явно, как новая власть! А тут вчера приехали в НБУ утром Зеленский и Гончарук, пожужжали там полчаса - и курс попер вверх, как бешенная лошадь! Это же явная махинация с курсом. Видать дядя Беня дал указание своим подчиненным гнать курс повыше: слил все свои гривневые ОВГЗ и перевел в доллары "па 24". Вот мальчики и суетятся, поехали втык в НБУ давать.
ага, а дно было зашифровано в самом названии сервиса П24, кто не понял - Беня не виноват
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Скинув американця 25.55,куплений 25.30 в серпні*Відправлено з Чату
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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