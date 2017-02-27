Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36

vitaliian написав: kivin написав: Долярчик написав: 35/93 сильно!

- сильно, напевно, рогами штурмують обмінки! 35/93 сильно!- сильно, напевно, рогами штурмують обмінки!



на леси очередь стоит( на леси очередь стоит(

люди странные по 24,20 не брали по 25,70 очередь стоит.

Наш народ дешевку не покупает. люди странные по 24,20 не брали по 25,70 очередь стоит.Наш народ дешевку не покупает.

Стадо оно и есть стадо.Ну и слишком многие зависли по уши в гривне,что неразумно.Мое мнение - с валютой спокойнее спишь и нервы крепче, пусть в некоторые периоды это и не выгодно, но зато - когда наблюдаешь оленей с дрожащими руками у валютных окошек - не хочется быть одним из парнокопытных.Никогда ничего не покупаю вместе с толпой, разве что на ранних этапах, в первый день,когда все только начинается.Так и сейчас,сегодня пришло немного свежей гривны, но ее немного и мне пофиг пойдет ли курс выше 26, или как я и предполагаю совсем скоро опустится на 25 с хвостом,правда только для того,чтобы попоплзти снова вверх чуть попозже.И еще, в такие моменты понимаешь,как все еще очень-очень далека Украина от цивилизованных европейских стран,где люди живут себе спокойно ивообще не понимают -что же оно такое,с чем его едят -этот валютный вопрос