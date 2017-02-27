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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23142315231623172318 ... 2320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 252
Не нижче 24.50
48%
121
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33

  Nazarkino написав:Скинув американця 25.55,куплений 25.30 в серпні

*Відправлено з Чату

чего так мелковастенько? :D
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36

  vitaliian написав:
  kivin написав:
  Долярчик написав:35/93 сильно!
- сильно, напевно, рогами штурмують обмінки! :)


на леси очередь стоит(

люди странные по 24,20 не брали по 25,70 очередь стоит.
Наш народ дешевку не покупает.


Стадо оно и есть стадо.

Ну и слишком многие зависли по уши в гривне,что неразумно.

Мое мнение - с валютой спокойнее спишь и нервы крепче, пусть в некоторые периоды это и не выгодно, но зато - когда наблюдаешь оленей с дрожащими руками у валютных окошек - не хочется быть одним из парнокопытных.

Никогда ничего не покупаю вместе с толпой, разве что на ранних этапах, в первый день,когда все только начинается.

Так и сейчас,сегодня пришло немного свежей гривны, но ее немного и мне пофиг пойдет ли курс выше 26, или как я и предполагаю совсем скоро опустится на 25 с хвостом,правда только для того,чтобы попоплзти снова вверх чуть попозже.

И еще, в такие моменты понимаешь,
как все еще очень-очень далека Украина от цивилизованных европейских стран,
где люди живут себе спокойно и
вообще не понимают -
что же оно такое,
с чем его едят -
этот валютный вопрос :wink:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:37

  zzzzzz написав:Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)

аналогично :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:38

Автор77
Как же у вас много свободного времени...
Вы, случайно, не кассир в какой-нибудь обменке?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:38

Походу повторяется 14 год... никогда не забуду рожу мужика, который перед тем, как я слил пару соток зелени по 34, урвал евро по 45
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:39

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:40

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

Ховайся в жито :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:40

  zzzzzz написав:
  kwon написав:ага, а дно было зашифровано в самом названии сервиса П24, кто не понял - Беня не виноват :lol:

П24 - ржу :mrgreen: :mrgreen:

Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)


Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ :) В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе :)
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41

  Любопытный написав:Автор77
Как же у вас много свободного времени...
Вы, случайно, не кассир в какой-нибудь обменке?


Нет :),просто практически весь доход от активов уже и нет необходимости много работать, делами теперь занимаюсь скорее из-за спортивного интереса.А кассиры они как раз шуршат сейчас, вчера знакомые девчонки говорили о том, что -пальцы устали валюту считать на продажу:) для того ,чтобы удовлетворить всех оленей.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

Охря не аналитик, а губная гармошка - кто платит, тот и заказывает музыку
antey1969
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