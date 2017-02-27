П24 - ржу
Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33
П24 - ржу
Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33
чего так мелковастенько?
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36
Стадо оно и есть стадо.
Ну и слишком многие зависли по уши в гривне,что неразумно.
Мое мнение - с валютой спокойнее спишь и нервы крепче, пусть в некоторые периоды это и не выгодно, но зато - когда наблюдаешь оленей с дрожащими руками у валютных окошек - не хочется быть одним из парнокопытных.
Никогда ничего не покупаю вместе с толпой, разве что на ранних этапах, в первый день,когда все только начинается.
Так и сейчас,сегодня пришло немного свежей гривны, но ее немного и мне пофиг пойдет ли курс выше 26, или как я и предполагаю совсем скоро опустится на 25 с хвостом,правда только для того,чтобы попоплзти снова вверх чуть попозже.
И еще, в такие моменты понимаешь,
как все еще очень-очень далека Украина от цивилизованных европейских стран,
где люди живут себе спокойно и
вообще не понимают -
что же оно такое,
с чем его едят -
этот валютный вопрос
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:37
аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:38
Автор77
Как же у вас много свободного времени...
Вы, случайно, не кассир в какой-нибудь обменке?
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:38
Походу повторяется 14 год... никогда не забуду рожу мужика, который перед тем, как я слил пару соток зелени по 34, урвал евро по 45
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:39
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:40
Ховайся в жито
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:40
Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41
Нет ,просто практически весь доход от активов уже и нет необходимости много работать, делами теперь занимаюсь скорее из-за спортивного интереса.А кассиры они как раз шуршат сейчас, вчера знакомые девчонки говорили о том, что -пальцы устали валюту считать на продажу:) для того ,чтобы удовлетворить всех оленей.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 жов, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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