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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 231523162317231823192320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 252
Не нижче 24.50
48%
121
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

Охря не аналитик, а губная гармошка - кто платит, тот и заказывает музыку
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:42

andrein
Хмельницкий уже обменки светят 25.9
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:42

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)

Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ :) В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе :)

и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25.
как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

он уже и по церквям эксперд

ждем ролики про вред абортов
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

Ніхто не чув, що Найман пише (говорить)?
L
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев 26.50
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44

  KOKS написав:Киев 26.50

это уже прийом. отдача 26
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:45

  LuckyG написав:Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.


Вы слыхали, как поют дрозды?.. Нет, не те дрозды, что с волосами... :)

1) Порохоботы - это не люди. Это фейковые аккаунты в соцсетях.
не нужно называть живых людей ботами.
2) Лично знаю зелебобика, который называет Пороха Порохом. Так что критерий ваш так себе.


Северодонецк ЧР - продажа 26.50 :)

Не зря вчера по 24.60 зашел.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:47

  LuckyG написав:Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.

Странно, я почему-то всегда думал, что порохоботы величают своего босса не иначе, как "Порошенко" и "Петр Алексеевич". :mrgreen: А тут уже и по кликухе оказывается можно! А если называть его "барыга" и "кровавый мародёр"? Тоже в порохоботы запишут? :mrgreen: Тогда зелеботы должны своего называть видимо "Зеля" и "зеленая сопля"? А то я совсем уже запутался в терминах.

Сути это не меняет, в обменках уже 26.20/26.50. И народ с выпученными глазами "больше 200 баксов в одни руки не давать!" Жесть...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:48

  kivin написав:Друзья, как думаете, где остановимся? 26? 27? 28?


Кто говорил об остановке ? :)
sergey_sryvkin
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